Dopo quasi sei mesi di attesa, Flipper Devices ha avviato la raccolta fondi su Kickstarter per il nuovo computer Linux portatile. Gli utenti hanno già manifestato il loro entusiasmo per il Flipper One. In un giorno sono arrivate donazioni per oltre 11,6 milioni di dollari.

Flipper One: specifiche e prezzo

Flipper One non è un upgrade di Flipper Zero, in quanto sono due prodotti completamente differenti. Flipper One è un piccolo computer completo con Flipper OS (basato su Debian). Integra due processori: Rockchip RK3576 esegue kernel Linux e app, e gestisce le interfacce, mentre Raspberry Pi RP2350 gestisce display LCD monocromatico (256×144 pixel), pulsanti, alimentazione e boot.

Queste sono le altre specifiche: touchpad, D-Pad, altoparlante, microfono, porta USB-A, due porte USB-C, uscita HDMI, porta GPIO, jack audio da 3,5 millimetri, slot per microSD, slot per nano SIM, due porte RJ-45 (Gigabit Ethernet), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e 64 GB di storage UFS 2.2. Devono ancora essere decisi la capacità della batteria e la dotazione di RAM.

Le dimensioni sono 155x67x40 millimetri. Il Flipper One è modulare. Gli utenti possono aggiungere i moduli 5G, M.2 (SSD), GPIO, LoRa e SDR (Software Defined Radio). Flipper Devices ha elencato alcuni usi del dispositivo. Può essere collegato tramite cavo USB-C ad un monitor per ottenere un’esperienza desktop completa oppure tramite uscita HDMI per avere un TV media box. Collegando un cavo Ethernet diventa un network scanner (analizzatore di rete).

L’obiettivo della raccolta fondi su Kickstarter era 300.000 dollari in 30 giorni. È stato superato in meno di 8 minuti. Attualmente sono stati donati oltre 11,6 milioni di dollari. Il prezzo base è 399 dollari per le prime 15.000 unità. Ci sono anche i bundle con i moduli LoRa, SDR e 5G o tutti i moduli. Alla somma devono essere aggiunti i costi di spedizione e le tasse. Le consegne inizieranno a luglio 2027.