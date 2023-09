Flipper Zero torna su Amazon ed è subito in sconto

Dopo un lungo periodo di sold out o di scarsa disponibilità, Flipper Zero è tornato oggi in sconto su Amazon. È senza alcun dubbio uno dei prodotti hi-tech più desiderati (e più discussi) tra quelli avvistati negli ultimi anni. Una componente hardware dalla natura open source che può fare… praticamente tutto, secondo alcuni addirittura troppo.

Amazon ha in sconto Flipper Zero

Al suo interno, nelle sue dimensioni molto ridotte, racchiude parecchi moduli: chip CC1101, antenna da 433 MHz con raggio d’azione pari a 50 metri, emulatore di onde sotto 1 GHz, lettori ed emulatori RFID e NFC, Bluetooth Low Energy 5.0, infrarossi, Touch Memory, USB, microSD e batteria da 2.100 mAh. Per saperne di più, consulta la descrizione completa.

Ecco tutte le componenti interne che lo rendono un vero e proprio coltellino svizzero hi-tech. Tra le funzionalità da sfruttare citiamo l’interazione con apparecchi ed elettrodomestici, la lettura di carte e tessere, la connessione alle applicazioni mobile, l’ampliamento dello storage e molto altro ancora.

Al prezzo finale di 206 euro invece di 255 euro come da media dell’ultimo periodo, grazie allo sconto di oggi, Flipper Zero può far gola a molti. Per questo, il consiglio per gli interessati all’acquisto è di non perdere tempo e approfittarne subito. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni.

Nato alcuni anni fa come progetto finanziato in crowdfunding su Kickstarter, il dispositivo è oggi tra i più ricercati dagli smanettoni di tutto il mondo. Definito dai suoi stessi creatori un multi-tool device for geeks, nella parte frontale integra un piccolo display LCD monocromatico da 1,4 pollici (risoluzione 128×64 pixel), un pad direzionale con cinque pulsanti di controllo, il tasto Exit/Back e un indicatore LED di funzionamento. Puoi trovare altri dettagli nella scheda del prodotto o nell’approfondimento che gli abbiamo dedicato su queste pagine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.