FLOKI lascia i ribassisti nella polvere dopo l'accordo sul burning

La frenesia delle memecoin continua e in prima linea c’è FLOKI (FLOKI). Ciò che manca alle meme coin in termini di sofisticazione tecnica, viene compensato dall’attrattiva della community, dalla popolarità su Internet e dall’accessibilità dei prezzi, che le rendono le preferite.

Sebbene sia passata inosservata per la maggior parte dell’anno precedente, FLOKI è riapparsa con il botto, guidando la recente mania dei meme. Il suo attuale rialzo è alimentato da un audace accordo della comunità sulla proposta di eseguire il burning del 2% dell’offerta del token per rimuoverlo definitivamente dalla circolazione. Come ci si aspettava, questo ha scatenato un grande scalpore, facendo salire il prezzo e portandolo in cima alla classifica delle migliori 100 criptovalute.

Allo stesso tempo, Polygon (MATIC) e InQubeta (QUBE) sono sotto i riflettori, emergendo come migliori altcoin tra gli investitori. Polygon si sta preparando per la prossima fase di rialzo dopo aver raggiunto 1 $, mentre InQubeta, una delle migliori ICO, è pronta a esplodere dopo il suo lancio, posizionandosi come le migliori criptovalute da acquistare ora.

InQubeta (QUBE): in attesa di una crescita esplosiva dopo il lancio

InQubeta (QUBE) è uno dei migliori altcoin tra gli investitori per buoni motivi. Per cominciare, la sua narrativa rialzista come altcoin AI la rende interessante. In quanto criptovaluta emergente, vanta un potenziale di rialzo sbalorditivo, che la rende probabilmente la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

Questo spiega l’enorme partecipazione alla prevendita in corso, con un’incredibile raccolta di 10,9 milioni di dollari. Nell’ottava fase dell’ICO, un token costa solo 0,0245 $ e si prevede un balzo del 6.000% dopo il lancio, fatto che la rende una prevendita consigliata da tutti gli account.

Ma non è tutto. Come altcoin AI, InQubeta è stata progettata per risolvere le principali sfide del mercato AI in rapida ascesa, il che contribuisce immensamente alla sua attrattiva. Costruirà una piattaforma di crowdfunding per le startup di AI attraverso la criptovaluta e un marketplace NFT, che affronterà i problemi legati alla raccolta di fondi e all’accessibilità al mercato dell’IA.

FLOKI (FLOKI): crescita esplosiva grazie all’accordo sulla proposta di burning

FLOKI (FLOKI) è una delle meme coin più popolari del mercato. Il suo rialzo attuale rafforza ulteriormente questa affermazione, in quanto rivendica il suo status di uno dei migliori altcoin. Al suo apice, i primi possessori hanno ottenuto una ricchezza generazionale, mentre la corsa attuale è alimentata dal recente accordo sulla proposta di burning.

Secondo il contenuto della proposta, il 2% dell’attuale quantità di token in circolazione, che all’epoca valeva ben 11 milioni di dollari, verrà bruciato, proprio come è successo nel gennaio 2023. I motivi addotti per questa massiccia distruzione di token sono: uno, garantire la sicurezza e la stabilità a lungo termine del progetto FLOKI e due, eliminare definitivamente i token dalla circolazione.

La proposta ha ricevuto un sostegno schiacciante da parte della DAO FLOKI, con quasi il 90% di voti favorevoli. Questa misura proattiva rafforza l’ecosistema e favorisce il sentimento rialzista degli investitori. Nonostante ciò, data la volatilità delle memecoin, non si può scommettere su uno slancio duraturo.

Polygon (MATIC): una delle criptovalute più scelte dagli investitori

Polygon (MATIC) è riuscita a rimanere sotto i riflettori nonostante il fermento per i token Pixel, Starknet e DYM appena lanciati. Il mercato delle criptovalute si è mosso di pari passo con l’intero mercato delle criptovalute, rispecchiando la traiettoria e il sentimento rialzista.

Dopo aver raggiunto la soglia di 1 $ – grazie alla perseveranza dei rialzisti – Polygon punta a ulteriori rialzi. A cavalcare quest’onda rialzista sono gli investitori più accorti, che si stanno posizionando per ottenere enormi guadagni.

Secondo gli analisti, Polygon supererà i 10 $ quest’anno. Mentre corre verso un nuovo massimo storico (ATH), MATIC è una buona criptovaluta da acquistare e un’onda rialzista da non perdere.

Conclusione

L’attuale traiettoria ascendente di FLOKI è dovuta al suo audace accordo per la proposta di burning. Inoltre, Polygon e InQubeta, due degli altcoin più promettenti, sono emerse come favorite dagli investitori. Predisposti per una crescita esplosiva, puoi partecipare alla prevendita di QUBE tramite il link sotto.

