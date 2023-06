Flowe, il conto con carta ecologica e vantaggi a impatto zero

Sei alla ricerca di un conto corrente e fai fatica a decidere quale scegliere? Non guardare oltre Flowe: il conto di pagamento digitale al 100% con carta ecologica che può essere gestito senza sforzo e direttamente tramite l’app.

A differenza di un conto corrente tradizionale, Flowe offre un conto online con carta di debito e servizi di pagamento, insieme a numerose altre funzionalità per aiutarti a gestire le tue finanze a beneficio anche dell’ambiente.

Con Flowe, non solo le carte sono ecologiche, ma ogni 100 utenti che pagano con una carta Flowe contribuisce all’iniziativa Freshback, che pianta un albero in Guatemala.

Flowe: carta ecologica con un conto completo e che difende l’ambiente

Prendersi cura del pianeta non richiede sempre grandi gesti o azioni specifiche. Anche le piccole abitudini quotidiane possono fare la differenza, e Flowe offre tre modi per contribuire: diventare Fan, Flex o Friend.

Ogni carta ecologica può essere utilizzata a livello globale. Optando per i piani Flex o Friend, puoi ricevere una carta di debito realizzata con legno proveniente da foreste certificate.

In più, su richiesta, ti sarà dedicato un albero in Guatemala. In alternativa, il piano Fan è gratuito e prevede una carta di debito realizzata in PLA, una plastica biodegradabile derivata da materiali naturali.

Per aprire un conto di pagamento con Flowe è necessario possedere uno smartphone in grado di scaricare l’app mobile. Clicca qui sotto per farlo:

Così facendo, potrai gestire facilmente tutte le transazioni con un semplice click.

L’app Flowe fornisce un sistema di pagamento intelligente, nonché strumenti per risparmiare denaro e raggiungere obiettivi finanziari. Inoltre, con piccoli contributi quotidiani, puoi avere un impatto positivo sull’ambiente.

