Flowe junior, la ricaricabile che unisce tutta la famiglia

Flowe Junior è la risposta al dilemma se i figli devono o non devono possedere una carta ricaricabile.

Si tratta di un mezzo che insegna ai ragazzi a usare il denaro con intelligenza e, perché no, a unire tutta la famiglia.

Flowe Junior si distingue dalle altre soluzioni prepagate online a vantaggio dei minori per diversi motivi, tra cui quello di consentire ai genitori un controllo totale sull’uso della carta.

Inoltre, con Flowe Junior si può inviare ai figli la paghetta mensile o settimanale al posto dei contanti.

Come ricaricarla? Sempre online da un altro conto o dal conto Flowe, con il denaro che arriva istantaneamente.

Essendo collegata a un’app, il genitore può non soltanto controllare ma anche limitare l’utilizzo della carta in semplici e pochi passi, evitando in questo modo che il minorenne possa acquistare alcolici, sigarette oppure giocare d’azzardo.

Come richiedere la ricaricabile Flowe Junior

Flowe ha creato un’app mobile appositamente per i figli dei loro clienti. Infatti la ricaricabile Flowe Junior è collegata a quella dei loro genitori.

Richiede Flowe Junior è abbastanza semplice: basta scaricare l’applicazione e aprire il conto inserendo all’interno della stessa il codice genitore.

Riepilogando, è una carta prepagata che si collega a un’app e a cui possono accedere non soltanto i minorenni ma anche i loro genitori o tutori legali.

L’interfaccia è molto intuitiva e semplice, con le funzionalità che sono davvero limitate. I genitori potranno visionare la carta e impostare dei limiti o dei blocchi.

Ricordiamo a chi legge che la carta non può essere utilizzata per l’acquisto di tabacco, alcol o altri servizi vietati ai minori di 18 anni.

Una funzionalità molto interessante dell’app è rappresentata dalle missioni e dai video educativi, che insegnano al minore l’uso responsabile dei soldi.

C’è anche da aggiungere che Flowe pone molta attenzione alla questione ambientale. Infatti, la carta prepagata viene prodotta in PLA, materiale a basso impatto ed ecosostenibile.

