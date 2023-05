Flowe, scopri i vantaggi del conto digital a impatto zero

Devi aprire un conto corrente e sei indeciso sulla scelta da effettuare? Flowe è il conto di pagamento 100% digital che puoi dunque gestire semplicemente e direttamente tramite app. Non parliamo di un classico conto corrente, con Flowe avrai un conto online con carta di debito e servizi di pagamento, ma potrai avere a disposizione tantissime altre funzionalità per gestire il tuo denaro mentre ti prendi cura del Pianeta. Hai letto bene, con Flowe ti prendi cura del Pianeta sia perché le carte sono ecosostenibili ma anche perché grazie all’iniziativa Freshback, ogni 100 pagamenti degli utenti con una delle carte Flowe si impegna a piantare un albero in Guatemala.

Per prenderti cura del Pianeta non servono infatti azioni specifiche o grandi e impegnative imprese, puoi contribuire con semplici gesti quotidiani: Flowe ti dà la possibilità di essere Fan, Flex oppure Friend. Le carte sono ecosostenibili e possono essere utilizzate in tutto il mondo. Scegliendo i piani Flex o Friend puoi avere la carta di debito in legno proveniente da foreste certificate e, quando la richiederai, ti sarà dedicato un albero in Guatemala. Con il piano Fan a canone gratuito puoi richiedere la carta di debito in PLA, una plastica biodegradabile fatta con materie prime naturali.

Per aprire il conto di pagamento occorre essere in possesso di uno smartphone su cui poter scaricare l’app mobile di Flowe, cosi da poter gestire tutti i movimenti direttamente tramite un click. Con Flowe hai a disposizione funzionalità per pagare in modo smart, mettere da parte i soldi e raggiungere i tuoi obiettivi. In più, con piccoli gesti quotidiani, aiuti l’ambiente.

