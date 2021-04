Se le modalità di collaborazione sono diventate intelligenti con lo smart working, perché non dovrebbe accadere lo stesso per la gestione del personale? È quanto propone Fluida, società del Gruppo Zucchetti, leader in soluzioni software per le aziende. Lo strumento offerto semplifica la relazione tra l’azienda e i lavoratori, migliorando ogni aspetto dell’interazione tra le parti, cambiata profondamente nell’ultimo periodo, portando alla luce nuove esigenze e nuove opportunità.

Fluida, il rapporto azienda-lavoratori è smart

Fluida nasce da un paio di considerazioni sotto gli occhi di tutti coloro che vivono il contesto professionale. Anzitutto, oggigiorno le aziende hanno bisogno di raccogliere e inviare dati in tempo reale, meglio se attraverso dinamiche virtuose in grado di ottimizzare processi e costi. Al tempo stesso, chi collabora tende a procrastinare l’inserimento dei dati relativi a presenze, attività svolte e note spese. Non per forza di cose accade per pigrizia, talvolta per la frustrazione di dover fare i conti con interfacce complesse o poco accessibili.

Qui entra in gioco un’unica piattaforma multifunzionale, che fa leva sulle potenzialità del cloud per la sincronizzazione e fruibile da qualsiasi dispositivo. I vantaggi sono apprezzabili in termini di digitalizzazione (addio a documenti cartacei e fogli Excel), efficienza (si evitano errori risparmiando tempo) e risultati (aumento della produttività e del grado di soddisfazione).

Gestione presenze, timbratura smart e molto altro

Diamo un’occhiata a quelle che sono le funzionalità più importanti di Fluida, partendo da quella dedicata alla gestione delle presenze. Un pratico calendario accessibile da desktop o applicazione mobile, tenendo conto di ferie, permessi, malattia e straordinari, consente a tutta l’azienda di sapere con esattezza quando i colleghi si trovano in ufficio, quando sono operativi da casa, in trasferta oppure assenti. Non manca la possibilità di filtrare i risultati per gruppi di lavoro specifici o per sede.

Addio anche a badge e cartellini grazie alla timbratura smart, basata su quattro diverse tecnologie da scegliere a seconda delle esigenze di ognuno: Bluetooth, GPS, NFC e Beacon. È così garantito il pieno supporto anche a chi opera da remoto. E per i più smemorati che sono soliti dimenticarsene, c’è un sistema di avvisi tramite notifiche push.

Fluida pensa anche alla semplificazione delle comunicazioni aziendali, sgombrando il campo dalla frammentazione dei servizi. Tutti i messaggi passano da una sola piattaforma, evitando di doversi affidare di volta in volta a WhatsApp, email o SMS. Tra le funzionalità integrate quella per la richiesta e l’ottenimento delle conferme di lettura.

Nessun problema nemmeno con le note spese. Compilarle è semplice: basta scattare una fotografia con lo smartphone o inserire i dati da desktop, sfruttando se necessario la tecnologia OCR per il riconoscimento automatico dei testi e gli algoritmi di intelligenza artificiale per il calcolo automatico degli importi.

L’elenco delle funzionalità messe a disposizione da Fluida prosegue con la gestione intelligente di documenti come contratti, cedolini e buste paga, senza nemmeno dover scaricare o stampare alcun foglio.

Ci sono poi la rubrica per recuperare contatti e informazioni utili su ogni collaboratore, la suddivisione del personale in sedi e team differenti, la pianificazione dei turni per ogni lavoratore e una reportistica completa su cui basare le decisioni aziendali.

La piattaforma consente l’esportazione dei dati in file compatibili con Excel, in CSV e nei formati dei principali software paghe (Zucchetti Paghe Web, INAZ, Job Sistemi, TeamSystem), rendendoli accessibili anche tramite API per l’integrazione con altri software attraverso il Developer Portal. Il tutto con la massima tutela di privacy e sicurezza, in piena conformità a quanto previsto dal GDPR.

Una piattaforma per tutti i dispositivi

La natura cloud di Fluida la rende accessibile dalla totalità dei dispositivi in circolazione: computer desktop e laptop, smartphone e tablet. L’interfaccia è fruibile via browser oppure attraverso le applicazioni mobile distribuite su App Store e Play Store, aggiornate di continuo.

Prezzi in base a utenti e funzionalità

Per andare incontro alle esigenze di ognuno, Fluida propone diverse formule: Essential con una tra le sei funzionalità offerte (gestione presenze, timbratura smart, nota spese, comunicazioni aziendali, documenti, rendicontazione attività), Standard per chi desidera accorparne tre e Plus per garantirsi l’accesso a tutte. I prezzi variano in base al numero di utenti e alla frequenza del pagamento, scegliendo una sola tranche annuale il risparmio è significativo.

Focalizzando l’attenzione sulla timbratura, sono tre gli apparati hardware proposti per semplificarla e renderla smart: Fluida Beacon (29 euro + IVA), Fluida Station (199 euro + IVA) ed ECO Badge (2 euro + IVA).

Ad ogni modo, gli interessati possono far riferimento al sito ufficiale e attivare la prova gratuita di 15 giorni così da mettere alla prova la bontà dell’offerta. Si segnala infine che fino al 31 maggio è possibile approfittare della promozione che riaccredita per intero il costo del dispositivo scelto attivando un abbonamento annuale.