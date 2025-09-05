 Flyoobe disattiva tutte le funzioni AI di Windows 11
Il tool Flyoobe permette di disattivare tutte le funzioni AI di Windows 11, incluso Copilot, direttamente durante l'installazione.
Flyoobe, lo strumento non ufficiale nato per aggirare i requisiti di Windows 11, si è evoluto in qualcosa di molto più potente.

Windows 11 senza funzioni AI, compreso Copilot, grazie a Flyoobe

Con l’ultima versione 1.7, e il successivo hotfix 1.7.284, gli utenti possono finalmente disabilitare tutte le funzionalità AI integrate nel sistema operativo, incluso Copilot, direttamente dalla schermata OOBE (Out-Of-Box Experience). Una novità pensata per chi preferisce un sistema snello, senza assistenti virtuali o processi automatizzati in background.

La nuova interfaccia OOBE dedicata all’AI è stata completamente riprogettata. Ora consente di individuare ogni punto in cui l’intelligenza artificiale è integrata nel sistema e di disattivarla con pochi clic. Non si tratta solo di Copilot, Flyoobe analizza anche le funzioni AI legate alla ricerca, all’assistenza vocale e alle ottimizzazioni automatiche.

Debloat personalizzato e backup dei driver migliorato

Oltre alla gestione dell’AI, Flyoobe continua a perfezionare le sue funzioni di pulizia. La vista OOBE per il debloat ora offre preset da “Minimo” a “Completo”, con la possibilità di caricare configurazioni personalizzate da GitHub. In più, la funzione di backup dei driver installati è stata aggiornata. Ora si possono esportare in cartelle a propria scelta, utile per reinstallazioni rapide e senza sorprese.

Bug risolti e refactoring del codice: più stabilità e controllo

Il recente hotfix ha corretto un bug critico legato alla registrazione ESU, migliorando la gestione degli account locali e online. L’interfaccia è stata semplificata, il codice ripulito, e l’esperienza utente resa più fluida anche su schermi ad alta risoluzione DPI.

Il successo di Flyoobe dimostra una cosa: c’è ancora chi crede che un computer debba essere uno strumento, non un consulente personale.

Fonte: Neowin

Pubblicato il 5 set 2025

