Flyoobe disattiva tutte le funzioni AI di Windows 11

Flyoobe, lo strumento non ufficiale nato per aggirare i requisiti di Windows 11, si è evoluto in qualcosa di molto più potente.

Windows 11 senza funzioni AI, compreso Copilot, grazie a Flyoobe

Con l’ultima versione 1.7, e il successivo hotfix 1.7.284, gli utenti possono finalmente disabilitare tutte le funzionalità AI integrate nel sistema operativo, incluso Copilot, direttamente dalla schermata OOBE (Out-Of-Box Experience). Una novità pensata per chi preferisce un sistema snello, senza assistenti virtuali o processi automatizzati in background.

La nuova interfaccia OOBE dedicata all’AI è stata completamente riprogettata. Ora consente di individuare ogni punto in cui l’intelligenza artificiale è integrata nel sistema e di disattivarla con pochi clic. Non si tratta solo di Copilot, Flyoobe analizza anche le funzioni AI legate alla ricerca, all’assistenza vocale e alle ottimizzazioni automatiche.

Debloat personalizzato e backup dei driver migliorato

Oltre alla gestione dell’AI, Flyoobe continua a perfezionare le sue funzioni di pulizia. La vista OOBE per il debloat ora offre preset da “Minimo” a “Completo”, con la possibilità di caricare configurazioni personalizzate da GitHub. In più, la funzione di backup dei driver installati è stata aggiornata. Ora si possono esportare in cartelle a propria scelta, utile per reinstallazioni rapide e senza sorprese.

Bug risolti e refactoring del codice: più stabilità e controllo

Il recente hotfix ha corretto un bug critico legato alla registrazione ESU, migliorando la gestione degli account locali e online. L’interfaccia è stata semplificata, il codice ripulito, e l’esperienza utente resa più fluida anche su schermi ad alta risoluzione DPI.

Il successo di Flyoobe dimostra una cosa: c’è ancora chi crede che un computer debba essere uno strumento, non un consulente personale.