Follia Iliad, grande regalo per gli utenti

Follia Iliad? Sì, ma nel senso buono del termine! L’operatore francese, che ha da oggi 24 novembre dismesso l’offerta Iliad GIGA 80 a 7,99 euro, ha pensato bene di riproporla sotto forma di grande regalo per gli utenti.

La nuova offerta Flash prevede allo stesso prezzo 120 GIGA e resterà sottoscrivibile fino al 15 dicembre 2022. Per aderire, basta accedere qui.

Questa offerta non è indirizzata soltanto ai nuovi clienti, ma anche per alcuni già esistenti. Devono soltanto fare l’upgrade.

Ecco la follia Iliad cosa prevede

Entrando nei dettagli, questa follia Iliad è un’offerta per nuovi e vecchi clienti che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati, chiamate illimitate all’estero, 120 GIGA di traffico dati in 4G+ a 7,99 euro al mese.

Il costo di attivazione è pari a 9,99 euro, a cui ovviamente va sommato il costo per attivare l’offerta, ossia 7,99 euro. Quindi, tirando le somme, per passare Iliad con l’offerta Flash si paga in totale 17,98 euro.

Tutti gli utenti che intendono attivare una nuova SIM possono farlo con o senza portabilità, che potrà successivamente richiesta all’operatore entrando nell’area clienti personale.

Iliad offre l’opportunità di poter scegliere se rinnovare o meno la promozione in automatico su carta di pagamento oppure manualmente con addebito su credito residuo.

Per quanto riguarda l’addebito, viene anticipato da Iliad il giorno prima che la promozione scade, avvisando il cliente tramite SMS o email.

La grandiosità di questa nuova offerta non finisce certo qui. Tutti coloro che la attiveranno, potranno poi passare a Iliad anche a casa.

Stiamo parlando della fibra ottica, che è in promozione a 19,99 euro al mese, anziché a 24,99 euro, per chi è cliente Iliad mobile, anche se da poco.

L’offerta fibra prevede internet illimitato fino a 5 GBPS in download, Iliad Box in comodato d’uso, chiamate illimitate in Italia, segreteria telefonica, tecnologia Wi-Fi 6 fino a 1 Gbit/s. Il costo di attivazione è di 39,99 euro una tantum.

