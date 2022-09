Ford sta entrando nel Metaverso, ecco tutte le novità in cantiere

Dopo Renault, ora è il turno di Ford. La nota casa automobilistica statunitense il 2 settembre ha depositato 19 domande di marchio presso l’Ufficio Brevetti e Commercio degli Stati Uniti d’America. Una notizia che sta facendo il giro del mondo.

A rivelare questa novità è stato Mike Kondoudis, avvocato specializzato in marchi che ormai conosciamo bene per i suoi leaks interessanti. Attraverso un tweet ha specificato che le domande sono tutte legate a Metaverso e Token Non Fungibili. In particolare si tratta dei suoi marchi Mustang, Bronco, Explorer, F-150 Fulmine, Lincoln e altri.

Kondoudis non ci ha pensato due volte a rivelare il progetto di Ford. L’obiettivo è quello di entrare nel Metaverso e nel mondo degli NFT. Lo farà attraverso applicazioni virtuali creando auto, veicoli industriali, SUV e abbigliamento. Il tutto supportato anche da un mercato online di collezionabili.

FORD sta facendo un grande passo avanti nel Metaverso!

La società ha depositato 19 domande di marchio per tutti i suoi principali marchi.

Ford si prepara per Metaverso e NFT

Come Renault, anche Ford si è decisa a prepararsi per un prossimo debutto nel Metaverso depositando domande di marchio relative a veicoli virtuali e abbigliamento autenticabili con NFT. Nel documento depositato presso l’Ufficio Brevetti e Commercio degli Stati Uniti d’America si legge:

File multimediali scaricabili contenenti grafica, testo, audio e video di automobili, SUV, camion e furgoni autenticati da token non fungibili (NFT); prodotti virtuali scaricabili, ovvero programmi per computer riguardanti automobili, SUV, camion e furgoni, parti e accessori per veicoli terrestri e abbigliamento da utilizzare in mondi virtuali online.

A questo si aggiungono anche la promozione di opere d’arte digitali di terzi mediante la fornitura di portafogli digitali online attraverso un sito Web ad hoc e negozi al dettaglio online con Token Non Fungibili e oggetti da collezione digitali.

Sembra proprio che Ford, da quanto si evince nel documento ufficiale, sta lavorando sodo per realizzare servizi di intrattenimento virtuali. In altre parole, la fornitura di automobili virtuali non scaricabili online compresi SUV, camion e furgoni. Non mancheranno anche accessori per veicoli e abbigliamento.

Tutto potrà essere fruito attraverso ambienti virtuali realizzati ad arte per scopi di intrattenimento. In questo senso, saranno anche create fiere ed eventi specifici online dove sarà possibile agli utenti parteciparvi in realtà aumentata.

