Formula 1 2022: come e quando vedere in streaming il GP Silverstone

Grande attesa per le tappe che caratterizzeranno il GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. La Formula 1 2022 quest’anno sta regalando davvero tantissime emozioni perciò è importantissimo, per gli amanti di questo sport, non perdersi nemmeno uno degli appuntamenti in programma.

In questo articolo vedremo quindi tutto il calendario completo delle gare. Nella due giorni in arrivo avremo modo di assistere alle qualifiche, che ci riveleranno la griglia di partenza. Inoltre, durante le gare di domenica scopriremo chi salirà sul podio e chi, invece, guadagnerà solo punti per la classifica.

Il GP di Silverstone della Formula 1 è un appuntamento molto atteso dai fan delle monoposto. Siamo certi che anche questo weekend sarà ricco di emozioni. I colpi di scena non mancheranno sicuramente e l’adrenalina sarà alle stelle, oltre alla velocità di questi bolidi che si sfideranno a colpi di pneumatici e sorpassi.

Scopriamo quindi come vedere il GP di Gran Bretagna in streaming live e on demand. Ma ricorda che se ti trovi all’estero, o vuoi goderti uno streaming di qualità senza dover incorrere nelle fastidiose limitazioni afflitte dal tuo operatore telefonic,o per l’importante consumo di dati che ne consegue, devi affidarti a ExpressVPN.

Questa VPN migliora la tua esperienza streaming offrendoti server ottimizzati e una larghezza di bada illimitata nel completo anonimato. Inoltre, sfrutta le sue tecnologie, sempre aggiornate, per aggirare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming.

Formula 1 GP Gran Bretagna: il calendario delle gare

Il programma del GP di Gran Bretagna, come tutte le tappe della Formula 1, sarà particolarmente intenso. Perciò meglio non perdersi nemmeno uno degli appuntamenti che vedranno sfidarsi le monoposto in tutte e tre le categorie principali. Ecco il calendario completo:

Sabato 2 luglio 2022

10:50 sprint race F3

12:00 conferenza stampa team (in differita)

12:45 Paddock Live

13:00 prove libere 3 F1

14:00 Paddock Live

14:20 race W Series

15:15 skymotori

15:30 Paddock Live

16:00 qualifiche F1 (in differita su TV8 dalle 19:45)

17:15 Paddock Live

17:55 sprint race F2

19:10 qualifiche Porsche Super Cup

19:50 Paddock Live Show

9:30 formula race F3

11:00 formula race F2

13:00 gara Porsche Super Cup

14:30 Paddock Live Gara

16:00 Gara F1 (in differita su TV8 dalle 19:00)

18:00 Paddock Live

18:30 Paddock Live – skymotori

20:00 Race Anatomy

Come vedere in streaming il GP di Silverstone

Il programma che vi abbiamo riportato ripropone la scaletta della programmazione Sky che detiene i diritti della Formula 1. Perciò, potrete assistere a tutto il calendario del GP di Silverstone in streaming live e on demand grazie a:

NOW TV , la piattaforma di streaming live e on demand proprietà di Sky;

, la piattaforma di streaming live e on demand proprietà di Sky; Sky Go , l’applicazione di Sky che permette di portare sempre con te il tuo abbonamento alla Pay TV;

, l’applicazione di Sky che permette di portare sempre con te il tuo abbonamento alla Pay TV; TV8 sul sito dedicato allo streaming, il canale di Sky sul digitale terrestre.

Comunque, potresti anche decidere di attivare ExpressVPN e collegarti a uno dei Channels disponibili che trasmettono tutti gli eventi in programma della Formula 1, in questo caso del GP di Silverstone. Ecco l’elenco aggiornato ad oggi:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer 🇮🇧 (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

