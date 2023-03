Formula 1: come guardare in streaming il Gran Premio D'Arabia

La nuova stagione di Formula 1 continua senza sosta con la seconda tappa di questo campionato 2023. Ad attenderci ai box ci sono tutti i piloti pronti per una sfida all’ultimo pneumatico. Sarà una gara emozionante quella del Gran Premio d’Arabia. Come vederlo in diretta streaming? Semplice, attiva subito NOW TV Pass Sport.

Grazie a questa iscrizione verrai catapultato in un mondo di sport all’insegna dei motori. Sempre in diretta potrai gustarti Formula 2, Formula 3 e Formula E. Inoltre, avrai accesso a tutte le gare in diretta della nuova stagione di MotoGP. Senza parlare poi del calcio con UEFA Champions League e Serie A TIM.

Infine, sarai sempre sul pezzo anche con il Tennis e i migliori incontri in programma ogni anno, il Basket con la NBA e i grandi eventi sportivi internazionali. Tra l’altro, la Formula 1 viaggia sempre con te, anche all’estero. Non ci credi? Compatibilmente con la Portabilità Transfrontaliera, accedi in Europa a tutti i programmi disponibili in Italia.

In pratica, Pass Sport sarà disponibile senza georestrizioni direttamente dall’app NOW TV con i tuoi stessi dispositivi che solitamente utilizzi. Dovrai solo scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo. Potrai vedere i tuoi contenuti nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Formula 1: la migliore soluzione per uno streaming stabile

L’unica soluzione per ottenere uno streaming stabile e senza buffering per vedere al meglio la Formula 1 è NordVPN. Attivando questa VPN sui tuoi dispositivi avrai subito contezza di come la connessione diventa molto più veloce e fluida. Acquistala oggi stesso con uno sconto del 63%. Riceverai anche un regalo: da 3 mesi fino a 1 anno gratis aggiuntivi.

Rendi il tuo streaming fluido e senza disconnessioni grazie ai suoi server. Realizzati per fornire una larghezza di banda illimitata, garantiscono alta velocità nonostante il traffico intenso o la velocità offerta dal tuo operatore telefonico.

F1 GP D’Arabia: il calendario di tutte le gare

Il tuo weekend sarà quindi impegnato all’insegna dei motori. Dai un’occhiata al fitto calendario in programma per il Gran Premio D’Arabia Saudita. Una nuova stagione di Formula 1 ha appena acceso i motori. Ecco la programmazione ufficiale disponibile su NOW TV:

Sabato 18 marzo 2023

14:15 Paddock Live

14:30 F1 – prove libere 3

16:05 F2 – sprint race

17:15 Paddock Live (SkyMotori)

17:30 Paddock Live

18:00 F1 – qualifiche (21:30 Differita TV8)

19:15 Paddock Live

19:45 Paddock Live Show

Domenica 19 marzo 2023

14:10 F2 – gara

16:30 Paddock Live

18:00 F1 gara (21:30 Differita TV8)

20:00 Paddock Live

20:30 Paddock Live (SkyMotori)

23:00 Race Anatomy

