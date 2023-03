Formula 1 GP Bahrein: calendario gare e streaming

Sei pronto per goderti una nuova stagione di Formula 1? I diritti in esclusiva sono ancora di Sky, perciò per poter vere tutte le gare in streaming devi attivare un abbonamento speciale a NOW TV.

Potrai così goderti fin da subito il primo appuntamento in programma che ha l’onore di siglare il debutto della stagione F1 2023. È tutto pronto per il Gran Premio del Bahrein. Una gara che metterà a dura prova i piloti.

Come recita un antico proverbio: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”. Sono diversi a essere sotto pressione esordendo nella loro nuova squadra, compresi i Team Principal. Ora diamo un’occhiata insieme al calendario del GP del Bahrein.

Formula 1, Gran Premio de Bahrein: il calendario completo

Ti aspetta un weekend ricco di emozioni. Da oggi e per i prossimi due giorni sono in programma tutte le tappe del Gran Premio del Bahrein per la stagione 2023 di Formula 1. Ecco il calendario completo di tutti gli appuntamenti.

Venerdì 3 marzo 2023

08:55 Prove Libere F3

10:05 Prove Libere F2

12:30 Prove Libere 1 F1

14.00 Qualifiche F3

16:00 Prove Libere 2 F1

17:30 Qualifiche F2

Sabato 4 marzo 2023

10.15 Gara-1 F3

12:30 Prove Libere 3 F1

14:15 Gara-1 F2

16:00 Qualifiche F1

09.50 Gara-2 F3

11:20 Gara-2 F2

16:00 Gara F1

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.