Formula 1 GP Monza: guardala gratis in streaming, anche dall'estero

Tutto è pronto per il Gran Premio di Monza, una delle tappe più attese in Italia. Si tratta di un circuito emozionante dove i grandi piloti hanno fatto prodezze regalandoci, nella storia, emozioni incredibili. In questo weekend la Formula 1 sta facendo proprio tappa qui.

I piloti stanno già scaldando i motori dopo un primo giorno, ieri, fatto di prove libere e alcune qualifiche. Chissà chi sarà in grado di sollevare le braccia dal primo posto sul podio e tagliare il traguardo davanti a tutti! Molti di noi, ovviamente, sperano nelle Ferrari.

Dovranno però farsi un esame di coscienza dai box, nella speranza che non capitino ancora errori come quelli a cui abbiamo dovuto assistere nelle precedenti gare. Un aspetto positivo di questo circuito è che, essendo in Italia, la diretta è garantita anche su TV8.

Quindi tutti, anche senza un abbonamento a Sky o NOW TV, possiamo vedere qualifiche e gare della Formula 1 sul sito ufficiale del canale dedicato allo streaming in diretta di TV8. Se ti trovi all’estero e devi aggirare le limitazioni geografiche o comunque vuoi migliorare la tua connessione ti consigliamo NordVPN.

Formula 1 GP di Monza: il programma completo del weekend

Non mancheranno di certo ulteriori colpi di scena durante il Gran Premio di Monza. Perciò è bene prendere nota di tutti gli appuntamenti della Formula 1 legati al programma di questa due giorni su questo circuito italiano:

Sabato 10 settembre 2022

10:30 F3 – Sprint Race

12:00 conferenza stampa team

12:45 Paddock Live

13:00 F1 – prove libere 3

14:00 Paddock Live

14:25 Porsche SuperCup – qualifiche

15:15 Paddock Live – skymotori

15:30 Paddock Live

16:00 F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8)

17:15 Paddock Live

17:55 F2 – Sprint Race

18:55 Paddock Live Show

10:30 F3 – Sprint Race 12:00 conferenza stampa team 12:45 Paddock Live 13:00 F1 – prove libere 3 14:00 Paddock Live 14:25 Porsche SuperCup – qualifiche 15:15 Paddock Live – skymotori 15:30 Paddock Live 16:00 F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8) 17:15 Paddock Live 17:55 F2 – Sprint Race 18:55 Paddock Live Show Domenica 11 settembre 2022

8:30 F3 – Formula Race

10:00 F2 – Formula Race

11.45 Porsche Super Cup – gara

13:00 Drivers Parade

13.30 Paddock Live

15:00 F1 gara (in diretta anche su TV8)

17:00 Paddock Live

17:30 Paddock Live – skymotori

19:00 Race Anatomy

Assicurati la visione in streaming di tutti i contenuti anche dall’estero o con una connessione non ottimale. Installando NordVPN sul tuo dispositivo aggiri qualsiasi limitazione geografica e censura, oltre a ottimizzare la tua connessione rendendola stabile e veloce per lo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.