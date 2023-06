Formula 1 GP Spagna: calendario dirette e soluzione streaming

Ci aspetta un weekend intenso in Catalunya dove i piloti di Formula 1 si batteranno per guadagnarsi il podio tra i rettilinei e le curve del circuito di Montmeló. Se non vuoi perderti nemmeno una delle gare in programma per questa due giorni emozionanti, guarda il Gran Premio di Spagna in esclusiva su NOW TV. Questa soluzione streaming è perfetta.

Scegliendo questa soluzione potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 14,99 euro al mese o 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi. Oltre alla Formula 1 puoi vedere anche in diretta MotoGP, Serie A TIM, UEFA Champions League, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi. Ecco il calendario completo delle gare:

Sabato 3 giugno

10:30 F3 Gara Sprint

12:30 F1 Prove Libere 3

14:15 F2 Gara Sprint

16:00 F1 Qualifiche

09:55 F3 Feature Race

11:25 F2 Feature Race

15:00 F1 Gara

Formula 1: guarda il GP di Spagna senza disconnessioni

Per assicurarti uno streaming senza disconnessioni guardando il Gran Premio di Spagna con NOW TV ti consigliamo di affidarti a una buona VPN. Ce ne sono tante in commercio e tutte sono funzionali. Il nostro consiglio però va su NordVPN, oggi in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra. Il motivo è presto detto. I server sono di sua proprietà e ottimizzati costantemente per fornire una larghezza di banda illimitata sempre e ovunque. Goditi al meglio la Formula 1.

Inoltre, tutti i contenuti che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Grazie al tuo abbonamento a NOW TV PASS SPORT, in ottemperanza al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi contenuti che trovi disponibili in Italia. A seconda del PASS che hai acquistato, accedi senza restrizioni geografiche all’app NOW TV con gli stessi dispositivi che solitamente utilizzi.

Avvia il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

