Formula 1, GP USA: ecco il programma completo del weekend

Dopo un lungo mese di sosta, la Formula 1 torna in pista con il GP degli USA, sul Circuito delle Americhe di Austin, in Texas. Il mondiale entra nella fase più calda, con le ultime sei gare del calendario. Non perdere nemmeno un istante del campionato: guarda tutto in streaming su NOW, grazie al pass Sport della piattaforma.

Il programma del GP USA di Formula 1

Si riparte dalla vittoria di Norris (279 punti) ottenuta sull’asfalto di Singapore, con il britannico chiamato a un’ennesima prova di forza per recuperare i 52 punti di distacco dal leader Verstappen (331), che nelle ultime tre edizioni del Gran Premio ha sempre tagliato per primo il traguardo. Al terzo posto c’è Leclerc (245). Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, guida McLaren (516), seguita da Red Bull (475) e Ferrari (441). Anche su questo fronte le prossime bandiere a scacchi saranno decisive.

Per la gara sono previsti 56 giri. La lunghezza del tracciato è pari a 5,51 chilometri, con un totale di 20 curve e una riduzione dei track limits dopo le polemiche dello scorso anno. Occhio a Hamilton che qui ha vinto ben cinque volte in carriera. Ecco dunque il programma completo del GP degli USA di Formula 1. Gli orari si riferiscono a quelli italiani.

giovedì 17 ottobre, 20.30: conferenza stampa con i piloti;

venerdì 18 ottobre, 19.30: prove libere 1;

venerdì 18 ottobre, 19.30: qualifiche sprint;

sabato 19 ottobre, 20.00: sprint;

sabato 19 ottobre, 24.00: qualifiche gara;

domenica 20 ottobre, 21.00: gara.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming tutte le fasi del Gran Premio degli Stati Uniti, la risposta è una sola: sulla piattaforma NOW di Sky. Con il pass Sport, in offerta da 14,99 euro al mese, hai accesso non solo allo spettacolo della F1, ma anche alle partite della Serie A, ai torni del grande tennis internazionale, alla MotoGP e tanto altro ancora.