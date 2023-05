Formula 1: causa maltempo non si corre a Imola

Brutte notizie in questi giorni dall’Emilia Romagna, colpita duramente da maltempo e alluvioni. La Stagione 2023 di Formula 1 ha perciò dovuto annullare il Gran Premio di Imola. Purtroppo pare che quest’anno non si correrà sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Guarda le gare in diretta streaming con NOW TV.

Con PASS SPORT hai a disposizione due offerte speciali. Attiva il tuo piano a soli 5,99 euro il primo mese e poi 14,99 euro al mese. Scegli il tuo piano a soli 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi. Hai accesso a tutte le dirette sul Motomondiale 2023, ma anche alla Formula 1. Inoltre, puoi goderti tutto lo sport offerto da Sky in esclusiva.

Non perderti UEFA Champions League, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e tanto altro ancora. Il vantaggio è che essendo in streaming puoi portare i tuoi contenuti preferiti sempre con te. Tutto questo a un prezzo davvero speciale.

Come anticipato, sembra che non ci sarà occasione di recuperare questa gara annullata a causa di ciò che sta accadendo a una delle regioni più belle d’Italia. A tal proposito si è espresso Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1:

È una tale tragedia vedere cosa è successo a Imola e all’Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto, e i miei pensieri e le mie preghiere vanno alle vittime dell’alluvione e alle famiglie e alle comunità colpite.

Voglio esprimere la mia gratitudine e ammirazione per gli incredibili servizi di emergenza che stanno lavorando instancabilmente per aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto e alleviare la situazione: sono eroi e tutta l’Italia è orgogliosa di loro.

La decisione che è stata presa è quella giusta per tutti nelle comunità locali e per la famiglia della F1 poiché dobbiamo garantire la sicurezza e non creare oneri aggiuntivi per le autorità mentre affrontano questa terribile situazione.

Formula 1 in streaming senza intoppi

Il segreto per uno streaming senza intoppi è attivare una VPN sui tuoi dispositivi. Scegliendo NordVPN ti assicuri un flusso dati potente e stabile per uno streaming senza buffering. Questo grazie a una larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server tutti sempre aggiornati e ottimizzati. Così ti godi la Formula 1 senza alcuna disconnessione.

Guarda la F1 senza disconnessioni se ti trovi fuori dall’Italia, con il tuo abbonamento a NOW TV PASS SPORT puoi vedere tutto senza problemi. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera che ti permette di portare in Europa tutti – o quasi – i programmi disponibili in Italia.

Così potrai accedere senza restrizioni geografiche all’app ufficiale di NOW TV con gli stessi dispositivi che utilizzi solitamente. Scegli il programma che desideri e inizia a guardarlo in streaming e senza costi aggiuntivi anche dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.