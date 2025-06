Formula 1 o Mondiale per Club in viaggio? Usa ExpressVPN (4 mesi gratis)

Domani si corre il Gran Premio del Canada di Formula 1 e iniziano anche le prime partite del nuovo Mondiale per Club. Ma se ti trovi all’estero, potresti avere un problema: le restrizioni geografiche bloccano la visione dei contenuti streaming italiani.

La soluzione? Si chiama ExpressVPN, che in questo momento è in offerta a 4,87€ al mese con quattro mesi di servizio aggiuntivi gratis se scegli il piano biennale.

Come funziona e perché ExpressVPN è la più veloce

ExpressVPN ti consente di modificare la tua posizione virtuale, permettendoti di accedere a siti e piattaforme come se fossi in Italia, anche dall’estero. È la soluzione ideale per chi vuole guardare eventi sportivi, serie TV e film senza essere bloccato dai provider locali. Ma non solo: è utile anche per navigare senza censura o per proteggere i propri dati su reti pubbliche.

Il servizio si distingue per l’estrema rapidità del suo protocollo Lightway, che garantisce connessioni stabili, fluide e perfette per lo streaming in 4K, senza buffering o interruzioni. Tra l’altro il protocollo è stato aggiornato di recente: ora è ancora più veloce e sicuro.

La promo attuale offre uno sconto del 61% sul piano biennale, portando il costo mensile a 4,87€, con in più 4 mesi extra gratuiti e 30 giorni di prova con rimborso garantito. L’offerta è valida solo per un periodo limitato: l’attivazione si fa direttamente dal sito ufficiale di ExpressVPN.