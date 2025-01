FORTE SCONTO sullo smartphone realme 12 in versione 8/128GB

L’autonomia elevata e il supporto alla ricarica superveloce sono solo due dei tanti punti di forza in dotazione a realme 12: oggi lo smartphone è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Puoi acquistare la versione 8/128 GB a soli 145 euro, una spesa davvero irrisoria, considerando il suo design ricercato e le specifiche tecniche integrate.

realme 12, lo smartphone è in offerta su Amazon

Propone un display AMOLED Ultra Smooth da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e risoluzione Full HD+, il processore Snapdragon 685 di Qualcomm con CPU octa core e GPU Adreno 610 affiancato da 8 GB di RAM (16 GB sfruttando anche 8 GB virtuali), 128 GB di memori interna, fotocamera posteriore principale da 50 megapixel con sensore Sony LYT-600 OIS, selfie camera frontal eda 16 megapixel, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, GPS; altoparlanti stereo con tecnologia OReality, jack per le cuffie e sistema operativo Android con interfaccia personalizzata. Inoltre, come già anticipato, c’è la batteria da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 67 W. Scopri di più nella scheda completa del telefono.

Scegli la colorazione che preferisci tra Skyline Blue e Pioneer Green, entrambe molto particolari, la spesa non cambia: lo sconto del 37% applicato in automatico ti permette di acquistare lo smartphone realme 12 (8/128 GB) al prezzo minimo storico di soli 145 euro, invece di 229 euro come da listino ufficiale.

Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Puoi contare sull’affidabilità di Amazon che si occupa in prima persona sia della vendita che della spedizione. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5.