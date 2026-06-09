Foto su iPhone: Spatial Reframing corregge la prospettiva con l'AI

La foto è perfetta, ma c’è un cartello sopra la testa del soggetto. O era meglio spostarsi di mezzo metro a destra… Fino a oggi, quella foto era rovinata e basta. Al WWDC 2026, Apple ha annunciato che l’app Foto può correggere tutti questi problemi, grazie a una nuova funzione che va oltre il semplice ritaglio.

Grazie all’intelligenza artificiale, l’immagine può essere rielaborata per ricreare una prospettiva diversa, come se lo scatto fosse stato fatto da un’altra posizione.

Spatial Reframing sposta il punto di vista delle foto dopo lo scatto

La funzione Spatial Reframing permette di toccare e trascinare la foto per modificare la prospettiva. Durante la modifica, appare una sfocatura attorno ai bordi dell’immagine originale, le aree che nella scena reale non erano inquadrate. I modelli generativi di Apple le riempiono con un contenuto coerente con la scena originale.

Il sistema genera nuovo contenuto solo dove la prospettiva è stata modificata, il resto della foto rimane intatto. L’anteprima è in tempo reale, quindi si può vedere l’effetto mentre si trascina la foto.

Extend: più spazio attorno al soggetto

Lo strumento “Extend” espande i bordi dell’immagine per dare più respiro al soggetto o per raddrizzare un orizzonte storto senza ritagliare nulla di importante. Basta pizzicare per zoomare indietro o regolare il ritaglio per aggiungere più scena. L’AI generativa riempie ciò che manca ai bordi.

Cleanup migliorato

Apple migliora anche Cleanup, il popolare strumento per rimuovere elementi indesiderati dalle foto. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, il riempimento delle aree modificate appare più coerente con il resto dell’immagine. Dopo aver selezionato l’elemento da eliminare con un tocco, un tratto o un cerchio, l’app ricostruisce automaticamente la scena in modo più realistico e convincente.