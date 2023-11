Foxconn: il fatturato fa preoccupare Apple

Stando a quello che è un recente report proveniente dalla Cina, in base al quale si prevede che Foxconn perderà vendite e fatturato per il terzo trimestre di seguito, la situazione per Apple nel segmento smartphone potrebbe non prospettarti come esattamente favorevole.

Foxconn: perdite per il terzo trimestre consecutivo

Andando più in dettaglio, secondo le anticipazioni sul trimestre fiscale, Foxconn perderà il 4% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

Tale presunta contrazione fa tuttavia seguito ad una ancora maggiore perdita subita nel periodo estivo, ovvero il 12% in meno da luglio a settembre.

Qualora le previsioni venissero effettivamente rispettate, Foxoconn andrebbe quindi a segnare il primo regresso di fatturato dal 2016 ad oggi.

Questo scenario tutt’altro che positivo si tramuta automaticamente in un elemento a sfavore pure per Apple, in quanto, come ben noto, Foxconn è il principale assemblatore della “mela morsicata” e da cui deriva oltre il 50% del fatturato della stessa.

È plausibile ritenere che il trend negativo sia stato innescato in special modo da un mercato debole per i prodotti a marchio Apple e in particolare per i nuovi modelli di iPhone 15, quelli che sono stati presentati e lanciati a settembre scorso. Da parte del pubblico cinese vengono per l’appunto percepiti come non particolarmente innovativi se messi a confronto con soluzioni locali, come quelle di Huawei e Xiaomi.

A tal riguardo, va tenuto presente che nelle previsioni per il trimestre di dicembre la stessa azienda capitanata da Tim Cook aveva avanzato l’ipotesi che le vendite di iPhone potessero essere non particolarmente brillanti.