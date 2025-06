FreeBSD 14.3 aggiorna i driver di rete e il file system OpenZFS

FreeBSD 14.3 è l’ultimo aggiornamento rilasciato per uno dei sistemi operativi più diffusi basati su UNIX, nonché uno dei passi intermedi che condurrà alla versione 15, prevista per la fine dell’anno. L’ultimo aggiornamento porta con sé una serie di miglioramenti retroportati dalla futura versione 15, oltre a numerosi aggiornamenti di pacchetti e correzioni di bug, al fine di migliorare sempre più la stabilità del sistema operativo.

FreeBSD 14.3: le novità del nuovo aggiornamento per il sistema UNIX

Tra le novità più rilevanti di FreeBSD 14.3 troviamo l’aggiornamento del supporto per il files system ZFS, ora allineato alla versione OpenZFS 2.2.7, che garantisce una gestione più robusta ed efficiente. Per quanto riguarda la connettività, vengono aggiunti i driver WiFi Realtek RTW88 e RTW89, basati sul codice del kernel Linux 6.14, che migliorano le prestazioni delle connessioni wireless. Inoltre, il codice LinuxKPI è stato ottimizzato per supportare l’offload crittografico e gli standard 802.11n e 802.11ac, ampliando la compatibilità con le moderne reti WiFi.

Per quanto riguarda il supporto hardware, il driver Intel IX Ethernet ora include il supporto per i moduli SFP x550 1000BAS-BX, mentre il driver Broadcom NetXtreme “BNXT” è stato aggiornato con nuovi ID PCI Thor2 e il supporto per moduli a 400G, garantendo velocità di rete all’avanguardia. Tra gli aggiornamenti dei pacchetti software, troviamo XZ 5.8.1, OpenSSH 9.9p2 e OpenSSL 3.0.16, che rafforzano la sicurezza e l’affidabilità del sistema.

Una novità importante su FreeBSD 14.3 è la deprecazione del driver della console di sistema Syscons, considerato obsoleto poiché non compatibile con UEFI, privo di supporto per UTF-8 e limitato dalla gestione Giant-locked.

FreeBSD 14.3 è disponibile per il download sul sito ufficiale FreeBSD.org, dove è anche possibile trovare ulteriori dettagli sulla nuova versione.

Nel frattempo, Linus Torvalds ha annunciato il rilascio di Linux 6.16 RC 1, la prima release candidate che espande il supporto hardware per Intel e AMD con nuovi driver, insieme a diverse altre novità che è possibile approfondire nel nostro articolo.