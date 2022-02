FreeDOS 1.3 disponibile per il download

Windows 11 può essere installato ufficialmente solo sui computer che rispettano determinati requisiti, altrimenti viene mostrato un fastidioso watermark sul desktop. Chi possiede un vecchio PC e vuole tornare indietro nel tempo può utilizzare FreeDOS 1.3. Il sistema operativo open source permette anche di giocare a Doom!

FreeDOS 1.3 per software e giochi

Quando Microsoft ha interrotto lo sviluppo della versione standalone di MS-DOS (l’ultima è la 6.22 di giugno 1994), Jim Hall ha deciso di realizzare una versione open source denominata PD-DOS (Public Domain DOS). Il nome è stato successivamente cambiato prima in Free-DOS e quindi in FreeDOS. Altre varianti note (closed source) sono PC DOS di IBM e DR-DOS di Caldera, ma entrambe non vengono più supportate da molti anni.

L’unico ancora in vita è appunto FreeDOS. La versione 1.3 è stata rilasciata a distanza di oltre cinque anni dalla precedente 1.2 (dicembre 2016). Le principali novità sono FreeCOM 0.85a (l’interfaccia a linea di comando che sostituisce il famoso COMMAND.COM di MS-DOS), il kernel 2043 e una versione 8086 con supporto FAT32.

FreeDOS viene distribuito in sei formati differenti. Ci sono le immagini ISO o IMG per il boot da CD, USB e floppy disk. La soluzione migliore è usare una pen drive USB. In alternativa si può creare una macchina virtuale. L’utente può scaricare anche i singoli pacchetti.

FreeDOS può essere utilizzato per eseguire software legacy e nei sistemi embedded. Ci sono anche numerosi giochi DOS, tra cui Doom, Wolfenstein 3D, Commander Keen, Rise of the Triad, Jill of the Jungle e Duke Nukem. Retrocomputing e retrogaming!