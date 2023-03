Come vedere Friburgo-Juventus in streaming gratis

Friburgo-Juventus è il bivio della stagione per la squadra di Max Allegri, il momento della verità in cui si definiranno prospettive e ambizioni: l’ottavo di finale di Europa League va in scena nella cornice tedesca dell’Europa-Park Stadion, con in fischio d’inizio in programma alle 18:45 di giovedì 16 marzo. Tra le possibilità offerte a chi vuole seguire il match in diretta, oltre alla diretta su DAZN, anche un’alternativa completamente gratuita.

Europa League: guarda Friburgo-Juventus in streaming

Sono ben tre le opportunità offerte per guardare la partita: il già citato streaming su DAZN, quello trasmesso da Sky e NOW oppure la diretta in chiaro su TV8, attraverso il sito del canale oppure semplicemente sintonizzando il proprio televisore. In tutti i casi si può contare su telecronaca in italiano, approfondimenti, analisi, interviste e highlight.

Si parte dall’1-0 dell’andata, maturato all’Allianz Stadium al termine di una gara sbloccata solo dal colpo di testa di Di Maria, nonostante la supremazia assoluta dei bianconeri di Torino. Chi passerà questi ottavi di finale proseguirà nella competizione, attraverso il sorteggio dei quarti in programma per venerdì 17 marzo.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Streich e Allegri, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Friburgo (3-4-2-1): Flekken, Kubler, Ginter, Lienhart, Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter, Sallai, Grifo, Holer;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Kean.

Come vedere Friburgo-Juventus dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme è possibile guardare Friburgo-Juventus anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Attenzione però al fattore sicurezza, soprattutto quando ci si connette attraverso reti sconosciute come quelle degli hotel.

Anche per lo streaming vale la regola d'oro della cybersecurity: proteggere sempre dati e privacy.

