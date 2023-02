FRITZ!Repeater 3000 AX: Wi-Fi 6, tri-band e zero compromessi

Facciamo un salto indietro nel tempo, a una decina di anni fa. Molti di noi stavano ancora prendendo confidenza con il nascente ambito mobile, avendo da poco acquistato il loro primo smartphone o tablet. La casa non era una smart home, ma semmai un ambiente in cui sperimentare un concetto di domotica piuttosto rudimentale e frammentato. In salotto non avevamo un televisore 4K con moduli integrati per lo streaming. Erano le linee ADSL a farla da padrone, la fibra solo un lusso riservato a una cerchia molto ristretta di fortunati. Da questo sguardo al passato, possiamo comprendere quanto sia cambiato, in un periodo relativamente breve, lo scenario legato alla connettività domestica. E quanto ancora sia destinato a mutare in futuro.

Oggi, i dispositivi che impiegano l’accesso a Internet senza soluzione di continuità non si possono più contare sulle dita di una mano, sono decine. Ai computer desktop e portatili di allora si sono aggiunti telefoni e TV, ma anche sensori e sistemi di sicurezza, senza dimenticare tutti quegli apparecchi intelligenti sempre pronti a semplificarci la quotidianità, cercando e trovando informazioni online, interpretando i nostri comandi vocali oppure avviando una conversazione con chi si trova lontano. Ecco perché, chi desidera un’esperienza priva di blocchi, lag o rallentamenti, è chiamato ad allestire un network in grado di supportare al meglio le nuove esigenze che un tale carico di lavoro inevitabilmente richiede. Lo stesso vale per gli uffici e i contesti professionali.

L’elemento imprescindibile è senza alcun dubbio costituito dal router, l’interfaccia attraverso la quale ci connettiamo al mondo. Nelle situazioni in cui l’ambiente si struttura in numerose stanze coprendo un’ampia superfice, talvolta su più piani, un ripetitore Wi-Fi si rivela essenziale. Abbiamo messo alla prova il modello FRITZ!Repeater 3000 AX di AVM, integrandolo alla rete già allestita con FRITZ!Box 7590 AX e FRITZ!Repeater 6000. Ecco l’esito del nostro test.

FRITZ!Repeater 3000 AX con Wi-Fi 6 e tri-band

Apriamo questa recensione passando in rassegna le specifiche chiave della scheda tecnica, per porre subito l’accento sui punti di forza del prodotto: il pieno supporto al nuovo standard Wi-Fi 6 e la sua natura tri-band.

La prima delle due caratteristiche garantisce prestazioni e velocità (fino a 4.200 Mbit/s complessivi) adatte a far fronte proprio alle esigenze che abbiamo descritto in apertura, quelle legate all’utilizzo simultaneo di un numero in costante crescita di dispositivi connessi. Lo fa grazie a una gestione ottimale del traffico dati, dunque non limitandosi a estendere la portata della rete wireless creata dal router.

Lavorando poi su tre bande indipendenti in parallelo, una a 2,4 GHz e due a 5 GHz, può raggiungere senza difficoltà gli angoli più remoti degli edifici, mantenendo una comunicazione stabile e continua con il router, per una trasmissione impeccabile in ogni stanza, così come negli ambienti outdoor se posizionato in prossimità di una parete.

Da sottolineare inoltre la compatibilità con tutti i modelli in commercio: non è dunque necessario associarlo per forza di cose a un prodotto AVM, poiché funziona senza problemi anche con quelli di brand diversi.

Mesh: tutto molto semplice, è AVM

Un’altra peculiarità che identifica FRITZ!Repeater 3000 AX è legata proprio alla procedura di installazione. Abbiamo di nuovo a che fare con un dispositivo che entra a far parte di un ecosistema, sfruttando un approccio che potremmo definire modulare, semplificato dall’adozione della tecnologia Mesh presente nell’intero catalogo del marchio tedesco.

È dunque sufficiente collegarlo all’alimentazione, attendere pochi secondi finché il LED Connect lampeggia lentamente, premere il pulsante rosso posizionato sulla parte frontale (a questo punto il LED lampeggia velocemente), fare lo stesso con il tasto WPS del router e il gioco è fatto. Nessuna procedura complessa, niente codici, SSID o password da inserire. Tutto molto facile, come dovrebbe essere sempre.

Se la posizione è ideale, l’indicatore Wi-Fi risulta verde e completamente acceso. In caso contrario, meglio spostarlo. Dove? Qui interviene l’applicazione FRITZ!App WLAN (Android, iOS) che abbiamo già avuto modo di prendere in esame nei test precedenti. Di fatto, mostra le zone della casa in cui il segnale è più forte, nelle quali è consigliata l’installazione del ripetitore per una copertura ottimale.

Una volta configurato e attivo, opera come parte di un’unica rete, gestendo in completa autonomia la comunicazione con gli altri dispositivi che compongono il network. Muovendosi da una stanza all’altra, gli utenti non avranno dunque bisogno di scegliere quale punto d’accesso agganciare per ottenere il massimo della velocità e zero lag: ci pensa la tecnologia Mesh.

Sarà il sistema Crossband Repeating a occuparsi della selezione automatica della banda, in modo dinamico e continuo, attivando il percorso più efficiente attraverso cui veicolare i dati in modalità wireless. Così facendo, i carichi di lavoro più pesanti generati da applicazioni di streaming, gaming e videoconferenze, potranno essere smistati senza intoppi.

Alla base di tutto c’è FRITZ!OS

Anche in questo caso, l’intera esperienza utente poggia sulle solide basi di FRITZ!OS. Non una semplice interfaccia, né una dashboard di controllo, ma un vero e proprio sistema operativo come afferma AVM, costantemente aggiornato per introdurre miglioramenti, nuove funzionalità e, se necessario, intervenendo sulle imperfezioni rilevate. Per accedervi non bisogna far altro che aprire il browser e digitare http://fritz.repeater nella barra dell’indirizzo.

Un ripetitore attento ai consumi

Così come già visto per gli altri dispositivi del brand presi in esame, sono previsti accorgimenti specifici per il risparmio energetico. Mai come in questo periodo l’attenzione è rivolta alla gestione dei consumi, per ragioni legate alla sostenibilità e all’impatto sul portafogli.

Attraverso un’impostazione è possibile, ad esempio, intervenire sul livello di luminosità dei LED, scegliendo tra “Debole”, “Medio” e “Molto luminoso” oppure spegnendoli completamente.

C’è poi un monitor per l’energia, con statistiche utili per ottenere una panoramica su parametri come l’impiego della CPU, la sua temperatura e l’occupazione della RAM.

I consumi sono ridotti a pochi watt. A proposito di risparmio, è da segnalare la possibilità di configurare un timer per interromperne l’utilizzo in determinate fasce orarie, ad esempio di notte. Detto questo, non abbiamo notato alcun problema legato a surriscaldamento durante il nostro test, pur avendolo tenuto acceso e operativo per giorni.

Sicurezza: pronto per IPv6 e WPA3

FRITZ!Repeater 3000 AX supporta IPv6 e lo standard WPA3 per la crittografia, attraverso la modalità di transizione “WPA2 + WPA3”. È l’unico modo possibile per garantire la piena compatibilità con gli apparecchi ancora fermi alla versione precedente della tecnologia e con quelli che non riceveranno mai un aggiornamento a quella nuova. Per attivarla è sufficiente recarsi nella dashboard di gestione della rete, selezionando il menu “Wi-Fi” e poi la voce “Sicurezza”. Ulteriori informazioni sono consultabili nella guida ufficiale.

Cosa c’è nella confezione?

Nella confezione troviamo, oltre ovviamente al ripetitore, l’alimentatore esterno, un manuale con le istruzioni in italiano, i dettagli sulla garanzia e un opuscolo che presenta la linea di soluzioni AVM per l’home networking. C’è anche un cavo di rete che può tornare utile sia per la connessione diretta dei dispositivi sia per trasformarlo in un ponte LAN, così da estendere la rete domestica in modo sicuro e conveniente, senza intaccare le prestazioni.

Made in Germany: il design tipico di AVM

È sufficiente uno sguardo per capire che si stratta di un prodotto AVM. Il design è quello che contraddistingue il brand, con scocca bianca e finiture di color rosso. Le dimensioni sono simili a quelle del modello 6000 (qui sotto a destra), seppur leggermente più grandi, pari a 9x9x14,5 centimetri.

Cambia la griglia posizionata nella parte superiore. Sul retro trovano posto due porta Gigabit. Le otto antenne integrate dalle tre unità radio sono tutte interne, nascoste alla vista. Alleghiamo di seguito una galleria di immagini utile per osservare più da vicino l’estetica del dispositivo.

FRITZ!Repeater 3000 AX: conclusioni

L’introduzione nel catalogo AVM di FRITZ!Repeater 3000 AX ci sembra destinata a rivelarsi una scelta azzeccata: va a soddisfare le esigenze di chi cerca un ripetitore dalle prestazioni elevate, ma con un’attenzione particolare al portafogli, con un prezzo suggerito di 189 euro al lancio. Di fatto, rispetto al top di gamma FRITZ!Repeater 6000 che abbiamo qui già citato in più occasioni, perde solamente la seconda porta LAN a 2,5 Gigabit (entrambe sono Gigabit) e cede parte della velocità su due delle tre bande disponibili, non scendendo mai comunque sotto i 1.200 Mbit/s su 5 GHz e 600 Mbit/s su 2,4 GHz. È dunque pronto per gli upgrade delle linee in fibra ottica che gli operatori stanno via via introducendo grazie a un costante miglioramento delle infrastrutture.

Progettato per chi ha esigenza di estendere la portata della rete wireless, raggiungendo ogni angolo e ogni stanza in modo ottimale, vede nella sua facilità di installazione, nella gestione del traffico dati e nel supporto alla tecnologia Mesh i suoi principali punti di forza. È quanto di meglio si possa chiedere a un prodotto destinato a diventare parte integrante della casa: semplicemente, funziona, offrendo un’esperienza priva di lag o rallentamenti in ogni contesto, dalla produttività allo studio, fino al gaming e all’intrattenimento multimediale che ormai passa soprattutto dalle piattaforme di streaming in alta definizione.

Al tempo stesso, garantisce una sicurezza senza compromessi, grazie anche alla possibilità di attivare l’impiego del protocollo WPA3, mediante la modalità descritta in precedenza. Completano il quadro le possibilità di personalizzazione del funzionamento, l’ottimizzazione di parametri specifici offerta a chi ha più dimestichezza con questi sistemi, la piattaforma FRITZ!OS costantemente aggiornata e il design che da tempo contraddistingue l’intero catalogo AVM.

Pro e contro

Pro: rapporto qualità-prezzo elevato, Wi-Fi 6, tre unità radio con otto antenne, installazione semplicissima, due porte LAN integrate, compatibilità con tutti i router wireless in commercio, IPv6, WPA3, aggiornamenti automatici e tutte le funzionalità avanzate di FRITZ!OS;

Contro: negli anni a venire potrebbe essere avvertita la mancanza del nuovo standard Wi-Fi 6E: sarà quello il momento di un eventuale upgrade.

In collaborazione con AVM