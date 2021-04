Fujitsu LIFEBOOK U9311 e U9311X: le caratteristiche dei laptop

Basato sull’undicesima generazione della piattaforma Intel vPro, il modello LIFEBOOK U9311 entra a far parte del catalogo laptop di Fujitsu con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di chi lavora nel contesto della cosiddetta Nuova Normalità, in ufficio, in mobilità oppure da casa in smart working. Non lascia nulla al caso nemmeno in termini di design, con un peso che si attesta a soli 885 grammi.

Due nuovi laptop per la linea Fujitsu LIFEBOOK

Il portatile è disponibile nella versione clamshell e in quella “convertibile” con LIFEBOOK U9311X. Nella scheda delle specifiche tecniche figurano display da 13,3 pollici (touchscreen su U9311X), chip grafico Intel Iris Xe, tastiera full size, connettività 5G, fotocamera frontale HD, sistema Dirac per l’ottimizzazione del comparto audio, tecnologia di autenticazione biometrica contact-free PalmSecure, porta LAN e slot USB-C con Thunderbolt 4. La piattaforma software è Windows 10 in versione Pro. Questo il commento di Rüdiger Landto, Head of Product Category Management EMEA per la divisione Client Computing Devices di Fujitsu.

Abbiamo avuto l’opportunità perfetta per mettere i nuovi requisiti del lavoro al centro di tutto nel progettare i miglioramenti degli ultimi modelli high-end LIFEBOOK. Di conseguenza siamo stati in grado di concentrarci per rendere i sistemi LIFEBOOK i partner perfetti per chi lavora in mobilità e da remoto indipendentemente dalla preferenza per i modelli clamshell, per l’uso del notebook come un tablet o per la connessione con i dock.

Il tutto racchiuso all’interno di uno chassis realizzato in lega di magnesio. I nuovi laptop LIFEBOOK di Fujitsu possono essere ordinati in Italia da FINIX Technology Solutions con prezzi che variano in base alla configurazione scelta.