Furto WiFi in aumento: pericoli e strategie per scoprire chi si collega senza permesso

Esperti di sicurezza informatica hanno segnalato un preoccupante aumento del furto di WiFi domestico. Se gli autori del furto sono cybercriminali allora l’obiettivo è il furto di identità, dati personali, informazioni sensibili, dettagli di pagamento e denaro. Di contro, se si tratta di privati l’obiettivo è quello di sfruttare una connessione dati senza dover pagare un abbonamento.

In ogni caso, se qualcuno riesce ad accedere al tuo “impianto” di connessione dati WiFi significa che il livello di sicurezza è molto basso ed è facile per chiunque violarlo e così entrare nella tua rete per sfruttarla. La prima cosa da fare per risolvere questo grave problema è modificare la password di accesso scegliendone una complessa e unica.

Solo così diventa difficile per qualsiasi soggetto individuarla e accedere alla tua rete. Inoltre, cambiare regolarmente la password di accesso al tuo WiFi evita il furto e che utenti che avevano ottenuto anche legittimamente l’accesso perché ospiti a casa tua o per altri motivi, continuino a usarla senza che tu te ne accorga.

Come scoprire il furto di WiFi

Scoprire un furto di WiFi non è così difficile. I procedimenti per un’eventuale verifica sono facili, intuitivi e veloci. Basta solo accedere al proprio router e controllare all’interno delle sezioni specifiche se qualcuno sta utilizzando la tua connessione o si è allacciato alla tua rete senza permesso.

Il primo segnale che qualcuno è connesso alla tua rete WiFi è un calo significativo della velocità. La connessione apparirà visibilmente più lenta. Quindi, se in questi giorni hai notato un calo di prestazione e non ci sono comunicazioni particolari dal tuo provider, probabilmente qualcun’altro sta usando il tuo WiFi.

Un secondo segnale che qualcosa non va può essere visibile dalle spie luminose del router. Quando lampeggiano mentre nessuno sta utilizzando effettivamente la connessione potrebbe indicare che cracker o utenti non autorizzati sono connessi e stanno sfruttando i tuoi dati.

In questi casi, per fugare ogni dubbio o scoprire degli accessi non autorizzati, è necessario accedere alle impostazioni del router nella sezione dedicata ai dispositivi connessi. Scorri l’elenco e se trovi qualche dispositivo sconosciuto che non appartiene a te o a qualcuno della tua famiglia eliminalo. Ricordati poi di modificare la password di accesso per evitare che il furto del tuo WiFi continui.