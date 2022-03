Il futuro del mercato NFT? L'industria cinematografica

Gli NFT, ovvero i Non-fungible Token, stanno conquistando ampia popolarità nel contesto fintech. Con il passare dei mesi i progetti e gli ambiti in cui sono coinvolti li rende sempre più appetibili in ottica investimento.

Un esempio in tal senso è la piattaforma Ritestream, un ecosistema multimediale per la creazione e la fruizione di contenuti televisivi e cinematografica. Questo servizio ha come obiettivo di consentire ai creatori di avviare progetti attraverso la collaborazione degli iscritti e l’utilizzo di NFT.

Sfruttando proprio questo nuovo prodotto finanziario, gli investitori possono essere coinvolti direttamente nella produzione di opere cinematografiche sia attraverso produzioni indipendenti che con progetti che coinvolgono produttori affermati.

Un progetto di questo tipo, può aprire scenari davvero interessanti. Già oggi, gli NFT sono potenzialmente un asset molto interessante. Tutto a patto di affidarsi a un broker affidabile, in grado di gestire i prodotti di questo mercato emergente.

Mercato NFT: l’importanza di investire attraverso una piattaforma affidabile

Proprio perché gli NFT sono il futuro dell’economia digitale, non tutte le piattaforme sono preparate per la loro gestione.

ByBit, sotto questo punto di vista, offre adeguate garanzie. Il servizio offerto permette di acquistare criptovalute come Bitcoin, Tether e Ethereum ma anche altri prodotti come i già citati NFT, futures e derivati. Il tutto con un’interfaccia chiara e user friendly, abbinata a grafici e strumenti di analisi all’avanguardia.

Lato sicurezza, ByBit si affida allo standard della crittografia, riconosciuto come uno dei metodi più efficaci di protezione a livello di cybersecurity. Il supporto multilingue, così come l’assistenza attiva 24 ore su 24, risultano essere ulteriori punti in favore di una piattaforma che offre l’habitat ideale per chi vuole investire online.

Infine, va tenuto anche conto di come sia facile iscriversi: basta un numero telefonico per poter essere, nel giro di pochi minuti, pienamente attivi sul mercato.