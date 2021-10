G DATA Antivirus: quattro software in offerta

Nel catalogo di G DATA ci sono diverse soluzioni di sicurezza per aziende e utenti privati. Questi ultimi possono scegliere quattro software: Antivirus per Windows, Antivirus per Mac, Internet Security e Total Security. Grazie alle promozioni attuali dell'azienda tedesca è possibile sottoscrivere i rispettivi abbonamenti annuali risparmiando fino a 20 euro.

G DATA Antivirus: sconti per tutte le versioni

Antivirus per Windows e Mac condividono molte funzionalità. Entrambi offrono una completa protezione in tempo reale contro tutti i tipi di minacce informatiche. Ovviamente è disponibile la scansione manuale e la quarantena per i file infetti. L'utente può effettuare anche la scansione dei supporti rimovibili, come le pen drive USB. Non mancano la protezione contro spam e phishing, la rilevazione di siti web compromessi e gli aggiornamenti automatici. La versione per Windows individua anche gli exploit che sfruttano le vulnerabilità dei software.

Internet Security aggiunge la protezione per Android e iOS. Rispetto alla versione base ci sono anche il firewall (monitora il traffico in entrata e uscita), il controllo parentale e il backup automatico dei file sul cloud. Su Android e iOS è possibile sfruttare la localizzazione del dispositivo e il browser sicuro.

Total Security aggiunge altre quattro funzionalità: protezione dei backup tramite crittografia, password manager, controllo degli accessi (blocco dei dispositivi non autorizzati) e ottimizzazione PC. Questi sono i prezzi attuali degli abbonamenti (un anno e un dispositivo):

Antivirus per Windows: 29,95 euro

Antivirus per Mac: 39,95 euro

Internet Security: 39,95 euro

Total Security: 49,49 euro

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.