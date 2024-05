Galaxy AI in arrivo sui nuovi Galaxy Watch

Samsung ha annunciato l’arrivo di Galaxy AI sui nuovi Galaxy Watch che verranno presentati in estate (forse il 24 luglio), insieme ai Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Sfruttando l’intelligenza artificiale, il produttore coreano offrire funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e la registrazione di vari parametri durante l’attività sportiva.

Funzionalità IA per Galaxy Watch

Galaxy AI è il nome scelto da Samsung per indicare le funzionalità IA annunciate con il lancio dei Galaxy S24. Nel corso degli ultimi mesi sono arrivate anche su altri dispositivi (smartphone e tablet) e ora tocca agli smartwatch, combinando Galaxy AI con Samsung Health.

La prima funzionalità è Energy Score. Permette di calcolare il “punteggio energetico” utilizzando vari dati sulla salute, tra cui durata e qualità del sonno, ora di sonno/veglia, attività svolte nel giorno precedente, frequenza cardiaca a riposo e variabilità della frequenza cardiaca. Wellness Tips fornisce invece suggerimenti motivazionali, approfondimenti e indicazioni per raggiungere gli obiettivi di salute.

Grazie all’intelligenza artificiale, Samsung migliorerà l’analisi della qualità del sonno attraverso nuove metriche, tra cui movimento notturno, latenza del sonno, frequenza cardiaca e frequenza respiratoria durante il sonno, che si aggiungeranno a quelle già disponibili, come ore di russamento, livello di ossigeno nel sangue e ciclo del sonno.

Saranno inoltre disponibili nuove funzionalità per il fitness. Per la corsa arriveranno le nuove metriche Soglia Aerobica e Soglia Anaerobica, mentre i ciclisti potranno calcolare la Potenza di Soglia Funzionale. La nuova Workout Routine consentirà di combinare vari esercizi per un allenamento personalizzato e passare senza alcuna interruzione all’esercizio successivo.

Tutte le suddette funzionalità saranno disponibili sui futuri Galaxy Watch (tra cui il modello Ultra o X) con One UI 6 Watch. Alcuni utenti in Cina e Stati Uniti potranno installare la versione beta su altri smartwatch tramite l’app Samsung Members.