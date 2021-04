Galaxy Book Flex2 Alpha: convertibile da 13 pollici

Samsung ha svelato ieri quattro notebook: Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book e Galaxy Book Odyssey. Durante l’evento Unpacked non è stato invece mostrato un altro interessante modello, ovvero il Galaxy Book Flex2 Alpha, che può essere già ordinato sul sito ufficiale negli Stati Uniti.

Galaxy Book Flex2 Alpha: specifiche e prezzo

Il Galaxy Book Flex2 Alpha è un convertibile, quindi è possibile ruotare lo schermo QLED da 13,3 pollici (1920×1080 pixel) fino a 360 gradi. La principale differenza rispetto al modello 2020 è ovviamente rappresentata dai processori Intel Core i5-1135G7 o Core i7-1165G7 di undicesima generazione (architettura Tiger Lake).

All’interno del telaio in alluminio trovano posto 8 o 16 GB di RAM LPDDR4x e un SSD da 256 o 512 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax e Bluetooth 5.1. Sono inoltre presenti gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, webcam HD a 720p, slot microSD, porte USB (una Type-C e due Type-A), uscita HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata e trackpad con superficie in vetro.

La batteria da 54 Wh supporta la ricarica rapida (100% in 105 minuti) e offre un’autonomia fino a 18,5 ore. Il Galaxy Book Flex2 Alpha può essere acquistato in due configurazioni. I prezzi sono 849,99 dollari (Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB) e 1.049,99 dollari (Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB). Non è noto se e quando verrà distribuito in Italia.

Nonostante le numerose indiscrezioni, Samsung non ha presentato il Galaxy Book Go. Il notebook debutterà probabilmente nei prossimi giorni. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato le specifiche complete e le immagini. Oltre alla versione LTE con processore Snapdragon 7c è previsto il lancio della versione 5G con processore Snapdragon 8cx Gen3.