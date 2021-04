Galaxy Book Go: possibili specifiche e prezzo

Domani pomeriggio è previsto l’evento Unpacked di Samsung, durante il quale dovrebbero essere annunciato tre nuovi notebook: Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 e Galaxy Book Go. Il noto leaker Roland Quandt ha svelato le possibili specifiche del modello più economico con processore ARM e il prezzo della versione LTE.

Galaxy Book Go: specifiche e prezzo

Il Galaxy Book Go dovrebbe avere uno schermo da 14 pollici con risoluzione full HD. La principale differenza rispetto agli altri due notebook della serie è rappresentata dal processore ARM. In base alle ultime indiscrezioni è previsto uno Snapdragon 7c, un SoC non molto recente, ma in grado di offrire prestazioni interessanti. Al suo interno ci sono una CPU octa core Kyro 468, una GPU Adreno 618 e un modem X15 LTE.

The most powerful Samsung Galaxy arrives soon. Galaxy Unpacked on April 28, 2021 10:00 (EST). Visit https://t.co/D6nxws2O4T to watch #SamsungUnpacked pic.twitter.com/FSRm7sfBTF — Samsung Mobile (@SamsungMobile) April 26, 2021

La dotazione hardware del Galaxy Book Go dovrebbe comprendere anche 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Altre possibili specifiche sono: connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.1, porte USB 2.0 Type-A e USB 3.2 Gen 1 Type-C, webcam HD a 720p, tastiera retroilluminata, batteria da 42,3 Wh e peso di 1,39 Kg. Il sistema operativo sarà Windows 10 ARM.

Si prevede un prezzo di 449 euro in Germania (in Italia potrebbe essere più alto). Samsung dovrebbe annunciare anche una versione 5G, probabilmente con processore Snapdragon 8cx. La frase “il più potente Samsung Galaxy” è ovviamente riferito agli altri due notebook con processori Intel Core di undicesima generazione. Per la conferma ufficiale non resta che attendere l’evento di domani pomeriggio.