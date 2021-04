Samsung Unpacked: nuovi laptop dal 28 aprile?

Dopo Siri, che ha preannunciato l’evento Apple in cui faranno capolino i nuovi iPad Pro, arriva l’annuncio della controparte: anche Samsung terrà a breve un evento “Unpacked” per alzare il sipario su nuovi prodotti. Nell’era degli annunci da remoto, senza pubblico e senza assembramenti, i grandi gruppi non rinunciano tuttavia all’effetto “wow” e per Samsung l’appuntamento è fissato al 28 aprile.

28 aprile, Samsung Unpacked

L’annuncio potrà essere seguito in diretta live sul sito del gruppo coreano e su questo canale YouTube alle ore 16. Cosa ci sarà al centro della scena? Al momento non è dato sapersi. Qualche indizio, tuttavia, trapela.

I rumor, anzitutto, che indicano la possibilità di nuovi laptop Galaxy Book, così come l’ipotesi di nuovi device per la linea Chromebook. Un trailer dice però anche qualcosa di più: “Il Galaxy più potente sta per arrivare”. E arriva dentro una scatola con dimensioni del tutto particolari: apparentemente piccola per un laptop, grande per uno smartphone, in ogni caso dedicata alla linea “Galaxy”. Cosa c’è dentro?

I colori ed il riquadro finale richiamano inevitabilmente al mondo Windows 10, il che sembra confermare le ipotesi di Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 fin qui trapelate. L’unica certezza ad oggi è la data: 28 aprile.