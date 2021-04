Samsung Galaxy Book Go e Book Pro: rumor su specifiche e prezzi

Tra i prodotti che Samsung presenterà la prossima settimana ci sarà quasi certamente anche Galaxy Book Go, un laptop con sistema operativo Windows 10 ARM commercializzato in diverse edizioni. L’anticipazione arriva oggi dalle pagine del sito tedesco WinFuture.de, fonte solitamente affidabile per quanto concerne le novità in arrivo sul mercato.

In arrivo i nuovi Samsung Galaxy Book Go e Book Pro

Sono emerse informazioni a proposito di specifiche tecniche e prezzi. Considerando il presunto esborso economico, il dispositivo sembra destinato a entrare in diretta competizione con i modelli che popolano il ricco catalogo della gamma Chromebook, capace nell’ultimo anno di trainare le vendite del mercato PC.

Nella scheda tecnica della configurazione base il chipset Qualcomm Snapdragon 7c presentato a fine 2019, affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per lo storage. Caratteristiche che non lo rendono troppo dissimile a quanto offre un normale tablet Android. La commercializzazione dovrebbe avvenire al costo di 350 dollari. Prevista inoltre una versione più costosa (non è dato a sapere quanto) con Qualcomm Snapdragon 8cx e modulo per la connettività 5G.

Nel tweet qui sotto invece le specifiche e i prezzi del Galaxy Book Pro, laptop basato sulla versione più tradizionale di Windows 10 con processori Intel Core di undicesima generazione (i5-1135G7 e i7-1165G7). Due le diagonali proposte, da 13,3 e 15,6 pollici. Per acquistarli saranno necessari dai 1.099 ai 1.299 dollari. Atteso poi il modello Galaxy Pro 360 (probabile erede del Galaxy Book Flex), almeno stando a quanto emerso a febbraio.

Galaxy Book Pro 13.3 i7, 8/512GB 1199 USD

Galaxy Book Pro 15.6 i5, 8/512GB 1099 USD

Galaxy Book Pro 15.6 i7, 16/512GB 1299 USD i5 = 1135G7

i7 = 1165G7 — Roland Quandt (@rquandt) April 22, 2021

Se ne saprà di più la prossima settimana con l’annuncio ufficiale, in occasione dell’evento intitolato Galaxy Unpacked April 2021 in programma per il 28 aprile.