Galaxy Book Pro e Book 15, specifiche complete

Dopo aver svelato le principali caratteristiche del Galaxy Book Go, il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato in anteprima le specifiche complete dei Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 e Galaxy Book 15. I quattro notebook verranno annunciati da Samsung durante l’evento Unpacked di questo pomeriggio.

Galaxy Book Pro/Pro 360/15: specifiche e prezzi

Galaxy Pro e Galaxy Pro 360 sono praticamente identici e condividono quasi tutte le specifiche. Il numero 360 indica l’unica differenza, ovvero la possibilità di ruotare lo schermo touch fino a 360 gradi e sfruttare il notebook come tablet con la stilo S Pen. Entrambi verranno offerti con schermo AMOLED full HD da 13,3 e 15,6 pollici, processori Intel Core i5-1135G7 e i7-1160G7, 8/16 GB di RAM e SSD PCIe da 256/512 GB.

La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, LTE e 5G (solo per il Galaxy Pro 360). Ci saranno inoltre tre porte USB (una Type-C e due Type-A), uscita HDMI, slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri e lettore di impronte digitali. Due i colori previsti per il telaio in alluminio: argento e blu. Il prezzo base dovrebbe essere 1.000 euro.

Il Galaxy Book 15 è invece un modello più economico con schermo LCD da 15,6 pollici, processori Intel Core i3-1115G4, i5-1135G7 e i7-1165G7, scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce MX450, 8 GB di RAM, SSD da 256/512 GB, connettività LTE opzionale, slot microSD, jack audio, quattro porte USB (due Type-C e due Type-A) e lettore di impronte digitali. Il prezzo base per questo notebook dovrebbe essere 700 euro.