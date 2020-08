Galaxy Note20, il primo sconto è qui

Samsung Galaxy Note20, il nome forte di questa fine estate per il mondo mobile di declinazione business. Uno smartphone con un corpo fotografico possente, con un rinnovato pennino per la scrittura a schermo e con uno sconto immediato che ammorbidisce l’esordio sul mercato per chi decide di passare tramite eBay.

Un design senza tempo e colori premium, incluso il Mystic Bronze con la nuova finitura opaca che dona un look più elegante al tuo smartphone. […]. Con S Pen & Samsung Notes sarà come avere un PC in tasca. Crea ed esporta documenti su Microsoft Word e PowerPoint per continuare a lavorare ovunque tu sia, senza perdite di tempo.

Chi sta riorganizzando il proprio ufficio in ottica smart working, chi sta ripartendo con le attività professionali, chi sta valutando di cambiare il proprio smartphone dopo un 2020 nel quale il ricambio è stato rallentato: ecco uno dei primi sconti che consentono di avvicinarsi a tutta l’innovazione messa in campo da Samsung con la nuova famiglia Note20.

Galaxy Note20 5G, subito sotto i 1000 euro

Grazie ad un taglio del 7% sul prezzo iniziale, il Galaxy Note20 con connettività di ultima generazione scende immediatamente sotto la soglia psicologica dei mille euro: 999,99 euro per poter accedere ad un modello 5G Mystic Gray con 256GB di memoria e 8GB di RAM. Lo stesso modello, su Amazon, vale oggi 1079 euro (medesimo prezzo ufficiale del sito Samsung), mentre su quest’ultimo marketplace lo sconto migliore è sulla versione 4G che scende a 929,9 euro.

100% di feedback positivo significa che l’offerta è più che affidabile e rappresenta al momento la miglior opportunità per poter acquistare un Note20 5G a pochi giorni dal lancio ufficiale sul mercato italiano. La consegna è pressoché immediata.