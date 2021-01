Galaxy S21, subito è meglio: ecco i bundle in regalo

Chi si fosse subito innamorato dei nuovi Samsung Galaxy S21 ha due possibilità nell’immediato: aspettare che il prezzo scenda, presumibilmente nel giro di qualche mese, oppure acquistare immediatamente, facendo leva sul fatto che fino al 28 gennaio è disponibile un’offerta del tutto speciale che aggiunge valore al dispositivo scelto. La scelta peggiore è probabilmente quella di mezzo, quella che inizierà il 29 gennaio e proseguirà nelle settimane immediatamente successive: in quei giorni l’acquisto sarà invece a prezzo pieno e la parentesi sarà quella ideale per attendere le offerte degli operatori (utili per dilazionare il prezzo, ma non certo per risparmiare).

L’offerta di queste ore consente di avere in regalo con il proprio nuovo Galaxy S21 una serie di accessori aggiuntivi dal valore superiore ai 200 euro.

Galaxy S21, ecco l’offerta

Per chi acquista un nuovo Galaxy S21 entro il 28 gennaio, è possibile registrare lo smartphone stesso sul sito dedicato entro il 18 marzo: al termine di questa banale operazione si riceverà a casa il proprio device. Il regalo consiste in un bundle composto sulla base del dispositivo scelto:

chi acquista il Galaxy S21 Ultra 5G riceverà l’accoppiata composta dai nuovi Galaxy Buds Pro e dai Galaxy SmartTag (dal valore complessivo di 263,90 euro);

riceverà l’accoppiata composta dai nuovi Galaxy Buds Pro e dai Galaxy SmartTag (dal valore complessivo di 263,90 euro); chi acquista Galaxy S21 o Galaxy S21+5G riceverà l’accoppiata composta da Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag (dal valore complessivo di 203,90 euro).

Inserendo il codice coupon S21TRADEIN si ottiene inoltre uno sconto di 100 euro sul modello S21+5G.

I nuovi Pro alzano l’asticella nell’esperienza d’ascolto e interazione con auricolari Bluetooth, mentre gli SmartTag consentono il tracciamento di beni preziosi che si intendono monitorare dal proprio device.

Galaxy S21, tutti i modelli

Ecco i modelli disponibili (per le tonalità cromatiche è sufficiente scegliere tra le opzioni offerte da Amazon):

Amazon è partner Samsung in questa prima fase di lancio e gli acquisti online sono pertanto pienamente compatibili con l’offerta che prevede i bundle in regalo.

