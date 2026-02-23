Galaxy S22 bloccato dopo l'aggiornamento: meglio non installarlo

Alcuni utenti particolarmente sfortunati stanno segnalando un problema molto grave con il loro Samsung Galaxy S22. Lo smartphone ha appena ricevuto un aggiornamento di sicurezza distribuito dal produttore e, a quanto pare, qualcuno dopo averlo installato non è più in grado di avviare correttamente il telefono: rimane bloccato in un bootloop infinito.

Un riavvio dopo l’altro, senza possibilità di interrompere il circolo vizioso o di entrare nella modalità di ripristino. C’è chi afferma che il bug sia legato al processo di ottimizzazione delle app, provocato dal surriscaldamento della CPU che si tradurrebbe in un danno fisico alle saldature interne sulla scheda madre. Insomma, una rottura permanente, niente che si possa sistemare con un normale update, occorre l’intervento di un tecnico specializzato.

Fortunatamente, non sembra trattarsi di un problema esteso, ma i feedback non mancano. Non è la prima volta che Samsung inciampa su un aggiornamento difettoso: è successo nell’ottobre scorso con il rollout di One UI 8 e prima ancora a fine 2024 con One UI 6.1.1. Al momento il produttore non ha rilasciato comunicazioni in merito.ù

Per chi ha il Galaxy S22 e non ha ancora scaricato l’update, il consiglio è di aspettare per evitare brutte sorprese. Va considerato che in questo modo non si installano le patch di sicurezza e il dispositivo rimane esposto alle vulnerabilità corrette.

Aspettando il nuovo Samsung Galaxy S26

Ricordiamo che tra solo un paio di giorni il brand presenterà il suo nuovo top di gamma, il Galaxy S26. Tra le novità più attese c’è il Privacy Display, esclusiva del modello Ultra. È una funzionalità che impedirà a occhi indiscreti di captare quanto è visualizzato sullo schermo se non lo si osserva da un’angolazione frontale. Di fatto, sostituisce ciò che oggi permettono di fare le pellicole da appiccicare sul pannello.