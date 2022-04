Galaxy S22: popolarità in calo a causa del GOS

I dati di mercato della gamma Galaxy S22 da poco immessa in commercio non sembrano assolutamente promettenti, anzi. Dopo un boom iniziale di vendite, stando a recenti segnalazioni provenienti da parte dei media outlet del settore tech la richiesta è in netto calo, il che sembrerebbe essere imputabile alla problematica relativa al limitatore di performance di cui si è parlato nelle scorse settimane e che è stato rimosso a inizio marzo con un aggiornamento ad hoc.

Samsung Galaxy S22: vendite calanti a causa del limitatore di performance

Andando più nel dettaglio, stando a quanto segnalato dal Korea Times, sul mercato domestico la controversia in questione avrebbe avuto un impatto molto forte sulla popolarità di tutta la gamma Galaxy S22, al punto tale che gli operatori di telefonia mobile in Corea del Sud si sarebbero trovati costretti a modificare l’importo richiesto ai clienti per l’accesso al dispositivo con SIM inclusa, con la conseguenza che il modello base dello smartphone sarebbe in vendita nei negozi a quasi la metà del prezzo di lancio.

Riportiamo di seguito un estratto in forma tradotta di quanto scritto al riguardo dal Korea Times al riguardo.

KT ed LG Uplus hanno aumentato gli sconti: fino a 500.000 won a coloro che acquistano un Galaxy S22 o un S22+, lo stesso abbuono che a marzo era stato offerto su Galaxy S22 Ultra. La gamma Galaxy S22 ha debuttato il 25 febbraio e adesso se ne può acquistare uno per meno della metà del prezzo di listino.

L’importo ridotto parrebbe essere stato determinato da Samsung stessa insieme ai gestori. La conferma è arrivata direttamente da un portavoce di Samsung, il quale non ha però associato il taglio di prezzo al problema relativo alla sfiducia degli utenti nell’azienda a causa del limitatore delle prestazioni.