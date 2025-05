Galaxy S26: Samsung sostituirà il Plus con l'Edge

Il lancio del Galaxy S25 Edge da poco avvenuto non è solo l’occasione per il colosso sudcoreano di entrare a far parte dell’ormai sempre più attenzionato segmento degli smartphone ultra-sottili, ma potrebbe anche segnalare la strategia futura che intende intraprendere l’azienda. Secondo quanto riferito, infatti, Samsung sta progettando di sostituire la variante Plus nella serie Galaxy S26 in arrivo il prossimo anno con quella Edge.

Samsung Galaxy S26: il modello Edge potrebbe sostituire quello Plus

Andando maggiormente in dettaglio, secondo fonti interne ai fornitori di componenti degli smartphone di Samsung, l’azienda è già entrato nelle prime fasi di sviluppo per la prossima serie S, con il nome del progetto “NPA”.

Sempre in base a quanto riferito, la serie includerà tre modelli: Galaxy S26, Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra. Ciò segna un distacco dall’attuale serie Galaxy S25, che comprende quattro modelli: Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

L’attuale variante Plus è quella che ha offerto la performance più debole della serie, anche se propone un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto al Galaxy S25 Edge. Dei 37,7 milioni di unità Galaxy S25 che dovrebbero essere spedite nel 2025, si prevede che solo 6,7 milioni di esse saranno rappresentate dal Galaxy S25+. La variante base, invece, dovrebbe rappresentare 13,6 milioni di unità e il Galaxy S25 Ultra 17,4 milioni di unità.

Le prestazioni di mercato del Galaxy S25 Edge lanciato di recente saranno cruciali, in quanto probabilmente determineranno se il modello Edge sostituirà completamente il modello “Plus” nella gamma S26 o meno.