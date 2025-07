Galaxy S26 Ultra: fotocamere selfie e teleobiettivo migliorati

Recentemente è stato rivelato che il Galaxy S26 Ultra del colosso sudcoreano manterrà le fotocamere primarie da 200 MP, ultrawide da 50 MP e da 50 MP (zoom 5x) del suo predecessore. Nel corso delle ultime ore, poi, sono state diffuse anche le informazioni sul resto delle fotocamere e a quanto pare Samsung potrebbe finalmente aver deciso di far fronte a un errore protratto ormai da quattro anni sul suo top di gamma.

Samsung Galaxy S26 Ultra: teleobiettivo con sensore da 12 MP e zoom ottico 3x e fotocamera selfie migliorata

Il Galaxy S26 Ultra, infatti, potrebbe presentare fotocamere selfie e teleobiettivo migliorati. Samsung non ha aggiornato la fotocamera teleobiettivo con zoom 3x dal Galaxy S21 Ultra e nuove indiscrezioni suggeriscono che questa situazione sta finalmente per cambiare.

Andando maggiormente nello specifico, il Galaxy S26 Ultra utilizzerà un sensore da 12 MP per la sua fotocamera teleobiettivo con zoom ottico 3x. Sarà un upgrade di tutto rispetto in confronto alla fotocamera da 10 MP attualmente in essere, che nonostante ciò è comunque riuscito a conquistare il pubblico, in special modo nella fase iniziale dei preordini. In merito alla fotocamera frontale, invece, le specifiche esatte non sono state ancora condivise.

Ad ogni buon conto, le indiscrezioni entreranno nel vivo nei prossimi mesi, con l’avvicinarsi del periodo di uscita. Ricordiamo che la serie Galaxy S26 dovrebbe essere annunciata ufficialmente tra gennaio e febbraio 2026. Sino ad allora tutte le informazioni pervenute, per quanto affidabili possano apparire, sono comunque da considerare con il beneficio del dubbio proprio per la loro natura.