Galaxy SmartTag2: il localizzatore bluetooth è in super sconto (-43%)

Offerta molto interessante su Amazon dove Samsung Galaxy SmartTag2, il localizzatore bluetooth perfetto per aiutarti a ritrovare le cose che rischi di perdere, è in offerta con uno sconto eccezionale del 43%: puoi acquistarlo infatti a soli 22,66 euro invece di 39,90.

Galaxy SmartTag2: con questo non perdi più niente

Questo localizzatore bluetooth avanzato è perfetto per tenere sotto controllo i tuoi oggetti personali più preziosi. Dotato di batteria ottimizzata che arriva fino a 500 giorni, è certificato IP67, rendendolo resistente all’acqua e alla polvere così che tu possa usarlo in diversi contesti.

La Modalità Smarrito ti consente di registrare i tuoi contatti tramite NFC: chiunque trovi il tag può vedere il tuo messaggio o i dettagli di contatto direttamente sul proprio smartphone. Per facilitare ulteriormente la localizzazione, il Galaxy SmartTag2 include la Modalità Naviga che ti offre istruzioni precise per ritrovare l’oggetto smarrito, oppure puoi far suonare il dispositivo per trovarlo rapidamente tramite un segnale acustico.

Compatibile con smartphone e tablet con Android, è facilissimo da configurare e lo si fa tramite l’app SmartThings.

Approfitta dello sconto Amazon e portati a casa il tuo localizzatore bluetooth a soli 22,66 euro invece di 39,90.