Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: massima produttività con IA

Samsung ha svelato ieri pomeriggio i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 durante l’evento Unpacked di Parigi. Oltre che sull’aggiornamento hardware rispetto ai precedenti modelli, il produttore coreano punta sulle funzionalità di intelligenza artificiale, alcune delle quali offerte in collaborazione con Google.

Tutte le novità di Galaxy AI

Gli utenti che prendono appunti (preferibilmente con la stilo S Pen, venduta a parte) possono utilizzare la funzionalità Note Assist dell’app Samsung Notes su Galaxy Z Fold6. Grazie all’intelligenza artificiale è possibile ottenere trascrizione, traduzione e riassunto delle registrazione vocali (può riconoscere fino a 10 voci e un audio fino a 3 ore). PDF Overlay Translation rileva invece il contenuto dei PDF e mostra la traduzione in sovraimpressione (non funziona con i PDF protetti da password).

Composer è invece la nuova funzionalità di Samsung Keyboard che suggerisce il testo in base alle parole chiave per email e social media. In quest’ultimo caso, il testo riflette il tono dei post precedenti. Sketch to Image permette di generare un’immagine a partire da uno schizzo disegnato a mano o con la S Pen. Viene aggiunto un watemark per indicare che l’immagine è stata ottenuta con l’IA.

Intepreter è probabilmente la funzionalità più interessante, in quanto elimina le barriere linguistiche sfruttando i due schermi degli smartphone pieghevoli. La modalità Conversazione permette ad entrambe le parti di visualizzare le traduzioni sullo schermo principale e su quello esterno. La modalità Listening offre invece una traduzione unidirezionale in tempo reale.

La funzionalità Live Translate, che traduce le telefonate in tempo reale, è stata estesa ad alcune app di terze parti. Suggested replies su Galaxy Z Flip6 suggerisce le risposte in base ai precedenti messaggi. Chat Assist è simile, ma per email e post sui social media.

L’IA viene sfruttata anche per la generazione in tempo reale degli sfondi con Photo Ambient, in base all’ora del giorno e alle condizioni meteo. Tutte le funzionalità elencate richiedono un account Samsung e la connessione ad Internet.