Google svela quattro novità per i dispositivi Samsung

Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. Durante l’evento Unpacked, Google ha mostrato quattro funzionalità che gli utenti troveranno sui dispositivi del produttore coreano.

Novità Google su nuovi Galaxy

Sui Galaxy S24 è presente la funzionalità Circle to Search (Cerchia e cerca in italiano), introdotta a fine gennaio, che consente di effettuare una ricerca di ciò che viene evidenziato sullo schermo tramite gesture. Nei mesi successivi sono state aggiunte altre capacità, come la traduzione e la risoluzione di problemi matematici e fisici. Dall’inizio del mese può essere inoltre sfruttata per risolvere le equazioni.

Tutte queste capacità sono ora disponibili anche sui nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 di Samsung. Google scrive sul blog ufficiale che la funzionalità Circle to Search verrà rilasciata per altri prodotti dell’azienda coreana entro fine anno.

Sui nuovi smartphone pieghevoli è inoltre preinstallata l’app Gemini. Con uno swipe dall’angolo dello schermo o tramite il comando vocale “Ehi Google” è possibile attivare il chatbot e chiedere informazioni su ciò che appare sullo schermo. Gemini può essere utilizzato per molte attività, incluse quelle associate alle app di Google, tra cui Gmail, Maps, Drive e Documenti.

L’ampio schermo da 7,6 pollici del Galaxy Z Fold6 permette di sfruttare la modalità Multiview di YouTube TV (solo abbonati) per vedere contemporaneamente fino a quattro eventi in diretta streaming. Infine, i nuovi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra sono i primi smartwatch con Wear OS 5 che offre diversi miglioramenti rispetto alla precedente versione.