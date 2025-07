Galaxy Z Fold7 e Z Flip7: meglio non rompere i display, prezzi folli

I Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, i nuovi pieghevoli di casa Samsung che sono stati annunciati all’inizio del mese corrente durante l’evento Unpacked ad essi dedicato, presentano costi di riparazione fuori garanzia per i display estremamente elevati, che rendono praticamente d’obbligo la sottoscrizione di un’assicurazione aggiuntiva come Samsung Care+.

Galaxy Z Fold7 e Z Flip7: prezzi da capogiro per sostituire i display rotti

Andando più nello specifico, in base ai prezzi dei ricambi originali per il mercato europeo che sono emersi nelle scorse ore tramite un fornitore verificato con cui ha avuto modo di interloquire la redazione di SamMobile, per il Galaxy Z Fold7 la sostituzione del solo pannello pieghevole interno viene a costare 761 euro. A tale cifra vanno sommati 525 euro necessari per l’eventuale sostituzione del display esterno.

Per il Galaxy Z Flip7, invece, i costi sono inferiori, ma comunque ingenti. Si parla di 342 euro per schermo pieghevole interno e 207 euro per quello esterno.

Alle suddette cifre è poi necessario aggiungere quelle dell’eventuale costo della manodopera per l’intervento, visto e considerato che sia ta parlando del prezzo effettivo dei componenti e non del lavoro completo.

Ad ogni buon conto, i pannelli pieghevoli di Samsung sono abbastanza resistenti e saldi per un utilizzo continuativo nel corso del tempo, con le dovute attenzioni, ovviamente. Un grave danno accidentale, però, potrebbe risultare fatale, pertanto è bene prestare particolare attenzione nel maneggiare i nuovi e tanto costosi foldable del colosso sudcoreano, per evitare una brutta arrabbiatura e soprattutto di dover sborsare ancora altro denaro.