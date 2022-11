Come vedere Galles-Inghilterra in streaming

Galles-Inghilterra mette di fronte due nazionali vicine geograficamente, ma distanti nel gruppo B dei mondiali di calcio in Qatar: una è ultima, l’altra prima. A ospitare l’incontro è l’impianto Ahmed bin Ali della città Al Rayyan, con il fischio d’inizio in programma per le ore 20:00 di martedì 29 novembre. In contemporanea va in scena anche l’altro match del girone, Iran-Stati Uniti. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis.

Galles-Inghilterra: guarda la partita in diretta streaming

Non bisogna far altro che collegarsi alla piattaforma RaiPlay, senza alcun abbonamento o sottoscrizione a pagamento. È garantita la compatibilità con tutti i dispositivi: smartphone, tablet e computer, senza dimenticare i televisori connessi a Internet. Chi si trova a casa può inoltre sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai Sport). Non manca nemmeno il supporto alla risoluzione 4K per chi è in possesso di un apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV (al numero 101).

Molto numerosi gli incontri tra le due nazionali nella storia, complice anche la loro vicinanza territoriale: sono ben 103 in totale, il primo addirittura nel 1879, per arrivare all’ultimo del 2020. Il bilancio è nettamente a favore della rappresentativa dei Tre Leoni, con 68 vittorie, 21 pareggi e 14 sconfitte. Anche in questo caso, gli inglesi partono con il favore dei pronostici.

Riportiamo di seguito la classifica del gruppo B dopo due turni, che lascia aperto ogni possibile scenario.

Inghilterra: 4 punti; Iran: 3 punti; Stati Uniti: 2 punti; Galles: 1 punto.

Chi si trova all’estero e vuol guardare Galles-Inghilterra in diretta streaming con telecronaca in italiano può connettersi a RaiPlay passando da NordVPN (in forte sconto). Così facendo si ottiene l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

