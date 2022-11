Come vedere Galles-Iran in streaming (Mondiali)

Galles-Iran è già una sfida decisiva per il gruppo B dei mondiali di calcio in Qatar. La rappresentativa del Regno Unito è reduce da un buon pareggio con gli USA maturato al termine della prima gara e a caccia di punti importanti, mentre gli avversari hanno intenzione di rialzare la testa dopo la brutta sconfitta all’esordio con l’Inghilterra. Il match va in scena nella cornice dell’impianto Al Rayaan Stadium, con il fischio d’inizio in programma per venerdì 25 novembre alle ore 11:00. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis.

Galles-Iran: guarda la partita in diretta streaming

È infatti trasmessa sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da tutti in modo libero, senza richiedere abbonamenti né sottoscrizioni premium. La si può vedere da smartphone, tablet o computer, così come dai televisori connessi a Internet. Chi si trova a casa può in alternativa seguirla in chiaro sui tradizionali canali TV (Rai 2), anche a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile.

Nella loro storia, le due nazionali si sono incontrate una sola volta, nel lontano aprile 1978, per un’amichevole giocata in Iran e finita 0,1 per il Galles. Occhio al talento di Gareth Bale, spesso decisivo nelle occasioni importanti.

Riportiamo di seguito la classifica attuale del gruppo B, dopo i match del primo turno.

Inghilterra: 3 punti; Galles: 1 punto; Stati Uniti: 1 punto; Iran: 0 punti.

Chi vuol seguire Galles-Iran in diretta streaming dall’estero, ma con telecronaca in italiano, può ricorrere a una soluzione molto semplice: connettersi alla piattaforma RaiPlay mediante il servizio NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

