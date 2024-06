Garantisci la sicurezza della rete domestica con una VPN

Utilizzare una VPN significa poter contare su di una connessione a Internet più sicura. Con un buon servizio VPN, infatti, è possibile sfruttare la protezione della crittografia e una politica no log, evitando il tracciamento e nascondendo il proprio indirizzo IP.

La soluzione giusta per poter rendere più sicura la rete domestica non può che essere NordVPN. La migliore VPN ha tutte le caratteristiche per offrire un servizio completo e illimitato, per tutti i propri dispositivi. Oltre alla crittografia e a una politica no log, infatti, il servizio garantisce diversi strumenti aggiuntivi, con la possibilità di selezionare un server in un altro Paese per la connessione oltre a un sistema antimalware integrato.

Per accedere a NordVPN è ora possibile sfruttare l’offerta in corso: il servizio costa 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per attivare la promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Rete domestica in sicurezza a con una VPN: ora c’è NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una rete VPN:

protetta dalla crittografia

con una politica no log

con una connessione senza limiti di banda

con la possibilità di utilizzare lo stesso account su 10 dispositivi differenti

NordVPN ora costa 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. C’è anche una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. C’è anche il piano Ultimate che include 1 TB in cloud, il sistema antimalware e altri vantaggi con un costo di 6,49 euro al mese. Le offerte sono attivabili di seguito.

NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di completare l’attivazione anche in 3 rate mensili, pagando con PayPal.