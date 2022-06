Garmin Forerunner 245: offerta imperdibile per questo orologio intelligente

Garmin Forerunner 245 è l’orologio intelligente pensato per la corsa. Questo dispositivo è in grado di tener traccia di tutte le tue statiche e prestazioni, della tua corsa, dei tuoi allenamenti e, addirittura, dei tuoi obiettivi.

Acquista subito questo personal trainer a un prezzo di favore. Vai su Amazon e mettilo nel carrello a soli 186,87 euro, invece di 299,99 euro. Si tratta del minimo storico per questo smartwatch GPS dedicato allo sport e alla salute.

Garmin è tra i migliori produttori di sportwatch che mantiene sempre alti gli standard qualitativi, offrendo prodotti all’avanguardia con sensori precisi e affidabili. Perché dovresti scegliere Forerunner 245? Fondamentalmente per 6 validi motivi:

monitora il Training Load per scoprire se il tuo allenamento è troppo intenso o troppo leggero;

per scoprire se il tuo allenamento è troppo intenso o troppo leggero; monta una batteria che dura 7 giorni dopo una carica completa;

dopo una carica completa; integra piani di allenamento personalizzati e gratuiti grazie a Garmin Coach ;

; rileva le dinamiche di corsa per migliorarne la qualità;

di corsa per migliorarne la qualità; integra funzioni di rilevamento incidente e richiesta di assistenza ;

e richiesta di ; personalizza quadranti e funzionalità grazie a Connect IQ Store.

Garmin Forerunner 245 ha tutto per migliorare le tue prestazioni

Scegliere Garmin Forerunner 245 significa mettere al polso un vero e proprio coach capace di migliorare costantemente le tue prestazioni. Tra l’altro oggi lo trovi a un prezzo particolarmente vantaggio su Amazon che segna il suo primo minimo storico.

Il suo design compatto lo rende particolarmente adatto sia per l’allenamento che per l’uso quotidiano. È elegante e leggero perciò potrai portarlo sempre con te e si adatterà a qualsiasi outfit. In più, personalizzando il cinturino, diventerà ancora più adatto a te e ai tuoi gusti.

Una delle caratteristiche più apprezzate non è solo il cinturino in morbido silicone a prova di sudore, ma anche il vetro del quadrante ultra resistente. Stiamo parlando della tecnologia Corning Gorilla Glass 3 che non teme urti, cadute o colpi accidentali.

Garmin Forerunner 245 monitora costantemente la tua frequenza cardiaca con estrema precisione. Otterrai anche una stima della saturazione di ossigeno nel sangue grazie al Sensore Pulse OX. Quindi con indosso questo smartwatch potrai stare tranquillo.

Approfitta di questa incredibile occasione. Acquista Garmin Forerunner 245 a soli 186,87 euro, invece di 299,99 euro. A questo prezzo super competitivo lo trovi solamente su Amazon, il colosso dello shopping online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.