Gas a soli 20 euro con E.ON: l'offerta più conveniente del momento

Per tutti quelli che sono insoddisfatti dell’attuale gestore, E.ON ha lanciato un’offerta vantaggiosa per quanto riguarda il gas metano, al prezzo iniziale di 20,10 euro mensili.

La proposta dell’operatore, uno dei più grandi del nostro Paese, presenta un prezzo per la materia prima che ammonta a 0,6988€/Smc, con significativi guadagni rispetto a diversi altri produttori concorrenti presenti sul mercato.

Tutti i vantaggi di passare a E.ON

L’operatore offre una tariffa di 20,10 euro al mese basata su una spesa annuale prevista di 241,74 euro/anno per un cliente privato del Nord-Est italiano che ha un consumo pari a 120 Smc/anno e una classe del contatore che arriva fino a G6.

Potrebbe esserci un prezzo diverso in funzione di alcune variabili che potrebbero entrare in gioco. E.ON offre un modo per arrivare a una stima di quanto spenderesti al mese con la tua bolletta, inserendo quindi le tue informazioni nel form che è stato creato appositamente.

In dettaglio, le voci dipendenti da E.ON sono il prezzo di materia prima del gas a 0,6988€/Smc, un compenso di commercializzazione al dettaglio di 108€/Punto di Riconsegna/anno, e un compenso variabile della componente QVD determinato dall’ARERA di 0,007946€/Smc.

In bolletta ci sono poi elementi che non dipendono da E.ON, come Oneri di regolazione, costi di Trasporto e Gestione del Contatore, Spese di sistema e Tasse.

È possibile attivare velocemente la promozione disponibile online sulla pagina ufficiale di E.ON. Basta compilare il form, inserire i dati necessari e concludere la procedura di attivazione.

Entro 45 giorni, la fornitura sarà attivata e avrai a tua completa disposizione tutti i vantaggi offerti da questo fornitore.

